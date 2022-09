Нейромережа DALL-E 2 тепер може редагувати обличчя реальних людей: раніше функцію блокували з міркувань безпеки

Користувачі DALL-E 2 можуть завантажити фотографію реальної людини та створити варіанти зображення обличчя, змінити одяг або зачіску.

Раніше OpenAI забороняла завантаження будь-яких фотографій у DALL-E, якщо на них була зображена реальна людина, включаючи знімки знаменитостей та громадських діячів. У листі, надісланому понад мільйону користувачів генератора зображень, компанія повідомляє, що відкриває доступ до цієї функції, попередньо покращивши свої фільтри для видалення діпфейків та знімків «сексуального, насильницького чи політичного змісту».

Тепер користувачі можуть завантажити обличчя реальної людини і змінити його, або поміняти одяг чи фон.

DALL-E 2 the A.I. image generator can now do variations off of people/faces. Here’s what happens when I upload my photo from Twitter #dalle2 pic.twitter.com/kIZpEBNOGS

— Allan Harding (@allanharding) September 19, 2022