Нейромережа DALL-E 2 тепер може редагувати обличчя реальних людей: раніше функцію блокували з міркувань безпеки

Користувачі DALL-E 2 можуть завантажити фотографію реальної людини та створити варіанти зображення обличчя, змінити одяг або зачіску.

Раніше OpenAI забороняла завантаження будь-яких фотографій у DALL-E, якщо на них була зображена реальна людина, включаючи знімки знаменитостей та громадських діячів. У листі, надісланому понад мільйону користувачів генератора зображень, компанія повідомляє, що відкриває доступ до цієї функції, попередньо покращивши свої фільтри для видалення діпфейків та знімків «сексуального, насильницького чи політичного змісту».

«Один із хірургів повідомив нам, що використовував нейромережу для візуалізації запитів своїх пацієнтів. Кінематографісти теж хотіли б отримати можливість редагувати зображення сцен із людьми, щоб прискорити свої творчі процеси», – коментують оновлення в OpenAI.

Тепер користувачі можуть завантажити обличчя реальної людини і змінити його, або поміняти одяг чи фон.

DALL-E 2 the A.I. image generator can now do variations off of people/faces. Here’s what happens when I upload my photo from Twitter #dalle2 pic.twitter.com/kIZpEBNOGS — Allan Harding (@allanharding) September 19, 2022

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Nice man Dall-e is allowing faces again. He is me as a wwe wrestler taking a bath pic.twitter.com/bwoCHIDylF — NymN (@nymnion) September 19, 2022

Рішення є результатом переговорів творців ІІ-генераторів зі своїми користувачами, таким чином вони намагаються визначити потенційну шкоду технології. OpenAI дотримується обережного підходу, але компанію вже обійшли конкуренти типу Stable Diffusion, яка вводить менше обмежень.

Однак Stable Diffusion вже активно використовується для створення порнографічних діпфейків знаменитостей. Подібний матеріал у DALL-E був би одразу ж заблокований, оскільки умови компанії забороняють користувачам завантажувати зображення людей без їхньої згоди – втім як це забезпечуватиметься при поточній моделі доступу поки що невідомо.

Оновлена версія генеративної нейромережі OpenAI DALL-E 2 зараз доступна тільки в закритій бета-версії — потрібно отримати запрошення на тестування.

Джерело: Techcrunch, The Verge