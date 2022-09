Нейромережа Text-to-Pokеmon дозволяє створити покемона за описом або ім’ям — ось як виглядають політики та знаменитості в новому амплуа

Сервіс Text-to-Pokеmon дозволяє перетворити зображення будь-якої відомої людини на покемона: будь то політик, музикант чи кінозірка.

Можна написати ім’я знаменитої людини або просто ввести будь-який опис покемона, який запропонує уява. Люди вже використовують сервіс для того, щоб подивитися, як виглядають в новому амплуа Борис Джонсон, Ангела Меркель або володимир путін. Останнього, на жаль, не вдасться перетворити на покемона назавжди.

Модель розроблена Джастіном Пінкні, який вже створив ряд інструментів та ресурсів для візуального ШІ, та адаптована з більшого та потужного генератора зображень Stable Diffusion. У той час як конкуруючі програми, такі як DALL-E та Midjourney, заблоковані, Stable Diffusion має відкритий вихідний код, що дозволило Пінкні налаштувати систему за допомогою бази даних покемонів для створення свого інструменту.

Швидкий пошук у Твіттері показує, що люди вже використовували Text-to-Pokémon для створення нових образів персонажа аніме Goku, персонажа гри Sonic the Hedgehog та навіть Ісуса Христа.

@NTom64_Lyfe If Sonic was a Pokemon. I used an AI generator and that’s what it came up with. This is actually loads of fun. https://t.co/9KdzOYicBV pic.twitter.com/Nv9VQStA3m

Ті, хто вже випробував Text-to-Pokеmon, радять при створенні покемона вибирати цифру 4 у рядку «num_outputs», це дозволить ефективніше використовувати інструмент і отримати в результаті одразу кілька варіантів зображень.

Stable Diffusion is a great generalist model, but getting a certain style of output is pretty tricky, it usual needs some serious “prompt engineering” (which I am rubbish at). Fine tuning the model itself is an easy approach to focus on just what you want, if you have some data.

— Justin Pinkney (@Buntworthy) September 20, 2022