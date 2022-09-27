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Нейромережа Text-to-Pokеmon дозволяє створити покемона за описом або ім’ям — ось як виглядають політики та знаменитості в новому амплуа

Нейромережа Text-to-Pokеmon дозволяє створити покемона за описом або ім’ям — ось як виглядають політики та знаменитості в новому амплуа

Сервіс Text-to-Pokеmon дозволяє перетворити зображення будь-якої відомої людини на покемона: будь то політик, музикант чи кінозірка.

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Можна написати ім’я знаменитої людини або просто ввести будь-який опис покемона, який запропонує уява. Люди вже використовують сервіс для того, щоб подивитися, як виглядають в новому амплуа Борис Джонсон, Ангела Меркель або володимир путін. Останнього, на жаль, не вдасться перетворити на покемона назавжди.

Нейромережа Text-to-Pokеmon дозволяє створити покемона за описом або ім'ям — ось як виглядають політики та знаменитості в новому амплуа

Модель розроблена Джастіном Пінкні, який вже створив ряд інструментів та ресурсів для візуального ШІ, та адаптована з більшого та потужного генератора зображень Stable Diffusion. У той час як конкуруючі програми, такі як DALL-E та Midjourney, заблоковані, Stable Diffusion має відкритий вихідний код, що дозволило Пінкні налаштувати систему за допомогою бази даних покемонів для створення свого інструменту.

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Швидкий пошук у Твіттері показує, що люди вже використовували Text-to-Pokémon для створення нових образів персонажа аніме Goku, персонажа гри Sonic the Hedgehog та навіть Ісуса Христа.

Ті, хто вже випробував Text-to-Pokеmon, радять при створенні покемона вибирати цифру 4 у рядку «num_outputs», це дозволить ефективніше використовувати інструмент і отримати в результаті одразу кілька варіантів зображень.

Випуск моделей ШІ з відкритим вихідним кодом, таких як Stable Diffusion, є величезною перевагою — люди отримують можливість розширити можливості генератора самостійно, створюючи такі цікаві маленькі інструменти. Однак відкритий вихідний код також має свої недоліки, оскільки майже кожен може використовувати Stable Diffusion для створення дипфейків або порнографічного контенту, використовуючи фото людини без її згоди.

Джерело: The Verge


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