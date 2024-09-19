Nintendo та The Pokémon Company подали до суду на розробників Palworld

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Nintendo та The Pokémon Company подали патентний позов проти розробників гри Palworld й звинуватили їх у порушенні прав інтелектуальної власності.

18 вересня 2024 року Nintendo та The Pokémon Company звернулися до Окружного суду Токіо з позовом проти компанії Pocketpair, розробника гри Palworld. Позивачі вимагають заборонити порушення їхніх прав та відшкодувати збитки, спричинені ймовірним незаконним використанням інтелектуальної власності Pokemon.

Конфлікт розпочався ще в січні, коли The Pokémon Company заявила про намір розслідувати схожість Palworld з їхньою франшизою. Тоді ж генеральний директор Nintendo Шунтаро Фурукава пообіцяв захищати права компанії, не називаючи конкретно Pocketpair чи Palworld.

У пресрелізі Nintendo зазначила:

«Цей позов вимагає судової заборони на порушення прав та компенсації збитків на підставі того, що гра Palworld, розроблена відповідачем, порушила кілька патентних прав».

Компанія не розкрила деталей щодо конкретних патентів, які, на її думку, були порушені.

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Після оголошення про позов глобальний менеджер спільноти Pocketpair Бакі опублікував у соціальній мережі твіт зі смайликом, який згодом видалив. Офіційної відповіді від Pocketpair не було.

Юрист Річард Гоег прокоментував ситуацію виданню Dexertor, наголосивши, що позов стосується саме порушення патентних прав, а не авторських прав чи торгових марок. Він зазначив, що для детальнішого аналізу необхідно дочекатися оприлюднення повного тексту позову.

Нагадаємо, після вірусного релізу Palworld гру звинуватили в копіюванні Pokemon. Користувачі помітили, що багато істот у грі мають разючу схожість з покемонами від Nintendo. Ця подібність викликала бурхливі обговорення в геймерській спільноті та привернула увагу правовласників франшизи Pokemon.

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Джерело: Dexerto, Gamesradar

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