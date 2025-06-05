Ютубер розібрав Nintendo Switch 2 та показав компоненти під мікроскопом

ProModding / YouTube

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YouTube-канал ProModding показав Nintendo Switch 2 та її компоненти зсередини, зокрема чип NVIDIA та пам’ять SK hynix.

Процес розбирання портативної консолі здається легшим, ніж з сучасними телефонами. Компоненти відносно просто знімаються, проте у випадку з бічними наліпками та задньою кришкою вимагає правильних зусиль та терпіння. Ентузіасту порівняно швидко вдалося розібрати пристрій та вийняти материнську плату (але довше, ніж тривалість відео — воно прискорене та змонтоване).

На чипах плати багато металевого екранування, але зняти його не надто важко, якщо зняти перед тим антени. Щоб вивільнити материнську плату, потрібно від’єднати систему охолодження та акумулятор.

Коли екранування було зняте, очищення від термопасти надає можливість роздивитися процесор NVIDIA. Його назва GMLX30-A1 підтверджує попередні витоки. Для тих глядачів, хто прагне ретельно дослідити електроніку, ютубер докладно усе зафільмував під мікроскопом.

Нещодавно Nintendo оновила ліцензійну угоду. Згідно зі змінами, користувачам заборонено «обходити, змінювати, розшифровувати, руйнувати, втручатися або іншим чином оминати будь-які функції чи захисти Послуг облікових записів Nintendo, зокрема за допомогою будь-якого обладнання». Якщо розбирати — компанія лишає за собою право вимкнути пристрій. Тож краще дивитися це на YouTube.

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Nintendo Switch 2 дорожча за консоль попереднього покоління, це також стосується послуг ремонту. Nintendo Japan опублікувала прайс-лист, згідно з яким вартість ремонту дисплея, батареї та материнської плати збільшилася до 92%. За межами Японії вартість може бути ще більшою.

Джерела: Tom’s Hardware, Notebookcheck

Розділ Технології виходить за підтримки

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