Nintendo Switch 2 отримає графіку з трасуванням променів та процесори штучного інтелекту, — бос Nvidia

Консоль Nintendo Switch 2 / Nintendo

Nintendo Switch 2 матиме спеціалізовані процесори для роботи зі штучним інтелектом, каже гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг.

Бос Nvidia назвав чіп у новій Switch 2 «не схожим ні на що, що ми створювали раніше». Консоль оснащена спеціалізованими процесорами ШІ, які відповідають за «загострення, анімацію та покращення ігрового процесу в режимі реального часу». Тому система має «наднизьке енергоспоживання» при високій продуктивності. За словами Хуанга, новий чіп Switch 2 поєднує три ключові прориви:

найсучаснішу графіку для портативного пристрою;

повноцінне апаратне трасування променів із підтримкою HDR;

архітектуру з повною зворотною сумісністю.

Хуанг порівняв створення чіпа Tegra X1 для першої Switch з «500-та роками інженерної роботи», але для Switch 2 довелося «винаходити все заново». Генеральний директор Nvidia також згадав Сатору Івату, який очолював Nintendo і помер ще до релізу першої Switch:

«Я досі пам’ятаю день, коли Івата поділився з нами своєю мрією. Він хотів створити щось, чого ще ніхто не бачив: консоль, достатньо потужну для масштабних кінематографічних ігор, але водночас компактну, щоб брати її будь-куди. Це здавалося неможливим, але саме ця ідея стала основою для першої Nintendo Switch», — додає бос Nvidia.

Реліз Switch 2 відбудеться вже завтра — 5 червня — і ми не радимо знімати захисну плівку. Консоль у док-режимі зможе запускати ігри у 4K та 60 FPS, наприклад, Cyberpunk 2077 буде запускатися на Switch 2 без серйозних складнощів — завдяки DLSS від Nvidia. Крім великих тайтлів, по типу Elden Ring, вийдуть платні апдейти The Legend of Zelda: Breath of the Wild та Tears of the Kingdom. Разом з тим Pokemon Scarlet і Violet — безплатні технічні покращення.

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Джерело: CNBC / VGC