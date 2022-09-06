Nissan X-Trail четвертого покоління отримав гібридну систему e-POWER (ДВС використовується як генератор для електродвигуна)

Компанія Nissan провела загальноєвропейську презентацію нового електрифікованого позашляховика Nissan X-Trail четвертого покоління. Цей автомобіль виконаний на новій платформі Alliance CMF-C і може бути доступним п’яти та семимісній конфігурації.

Дизайн Nissan X-Trail четвертого покоління дещо змінився у порівнянні з попередником, проте зберіг впізнаванні риси. У екстер’єрі виділяються фірмові елементи дизайну: панорамний дах і V-подібна решітка радіатора. Позашляховик отримав виразні фари, вбудовані у передній бампер із денними ходовими вогнями та покажчиками поворотів, розташованими вздовж лінії між дверима та кузовом. Задня стійка виконана у формі дельфінячого плавця.

Новий Nissan X-Trail отримав систему e‑POWER. Як заявляє виробник, вона дозволяє отримати властивості електромобіля (миттєва передача високого крутного моменту на колеса, висока динамічність, тихіший рух) без необхідності постійного підзаряджання.

Система e-POWER в X-Trail складається з акумулятора великої місткості та силової установки, інтегрованої з бензиновим двигуном зі змінним ступенем стиснення, генератором, інвертором і переднім електромотором потужністю 150 кВт. 1,5-літровий бензиновий турбодвигун з вихідною потужністю 150 кВт (204 к.с.) використовується як бензогенератор, а колеса приводяться в рух електромотором, який забезпечує миттєву лінійну реакцію акселератора. Таким чином двигун завжди працюватиме в оптимальному діапазоні, що забезпечує високу паливну економічність в умовах міста. Nissan зазначає, що силова установка e-POWER забезпечує тихий рух. Наприклад, за швидкості 40 км/год звук в автомобілі на 8 дБ нижчий, ніж у конкурентів. Електромотор дозволяє розганятися до швидкості 100 км/год за 8 секунд, а максимальна швидкість становить 170 км/год.

Також буде доступна повнопривідна версія Nissan X-Trail четвертого покоління, яка містить електродвигуни на кожній вісі із сумарною потужністю 213 к.с. В такому випадку позашляховик набирає швидкість 100 км/год за 7 секунд для п’ятимісної моделі та 7,2 секунди – семимісної. Максимальна швидкість повнопривідної модифікації досягає 180 км/год.

Для любителів класичного ДВС буде доступна версія X-Trail з 1,5-літровим турбодвигуном зі змінним ступенем стиснення, що традиційно приводить колеса у рух. Двигун матиме вихідну потужність 120 кВт (163 к.с.) і крутний момент 300 Нм, і надаватиметься лише в конфігурації з переднім приводом. Потужність передаватиметься на колеса за допомогою безступеневої трансмісії Xtronic. Під час спокійної їзди або легкого прискорення двигун перемикається на високий ступінь стиснення для оптимізації витрати пального, натомість у ситуаціях, що потребують від автомобіля більшої продуктивності, ступінь стиснення знижується.

Ще однією цікавою функцією є режим e-Pedal Step, який передбачає керування лише однією педаллю. Тепер в місті водій не буде змушений часто переставляти ногу між педаллю газу та гальмами. Система e-Pedal Step допомагає прискорюватися та гальмувати лише за допомогою педалі газу. Спершу систему потрібно активувати за допомогою перемикача на центральній консолі. Після цього можна виконувати прискорення шляхом натискання на педаль газу, як зазвичай. Після відпускання педалі газу e-Pedal Step загальмує X-Trail на 0,2 G, вмикає стоп-сигнали й сповільнює автомобіль до «повзучої» швидкості, а не до повної зупинки.

Інформаційно-розважальна система підтримує ручне підключення смартфона, має вбудований модуль Wi-Fi на 7 пристроїв, а також застосунок NissanConnect для взаємодії з автомобілем та моніторингу роботи його систем. Заявлена підтримка Android Auto та Apple CarPlay з можливістю виведення контенту на 12,3-дюймовий дисплей. Також є 10,8-дюймовий проєкційний дисплей, який виводить дані систем допомоги водієві та дорожню інформацію на вітрове скло на рівні поля зору водія.

Новий Nissan X-Trail четвертого покоління містить другий ряд сидінь, що розділений у пропорції 60:40 та може посунутись вперед, роз’єми USB-A та USB-C для пасажирів другого ряду, складані сидіння для пасажирів третього ряду, які дозволяють розмістити людей зростом до 160 см. Коли два задні сидіння не використовуються, загальний об’єм багажного відсіку складає 585 літрів, на 20 літрів більше за попередника.

Новий позашляховик буде доступний у 10 кольорах кузова з п’ятьма двоколірними комбінаціями — усього 15 варіантів на вибір. Nissan X-Trail четвертого покоління вже доступний для замовлення в деяких країнах Європи за ціною від €38 тис.

Джерело: motor1