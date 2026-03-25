Керівниця Xbox Аша Шарма хоче перезапустити Game Pass із новими рівнями та співпрацею з Netflix

Нова керівниця підрозділу Xbox, Аша Шарма, активно почала свою роботу, поєднавши обіцянки повернення Xbox на ринок, запуск платформи Xbox Helix та впровадження функцій, яких геймери чекали роками. Тепер вона працює над ще одним великим проєктом – оновленням Game Pass, що може принести як зниження цін, так і потенційну співпрацю з Netflix.





За даними видання The Information, Шарма розглядає можливість введення додаткових рівнів підписки для Game Pass. Один із них може стати підтримуваним рекламою, що дозволить отримати доступ до ігор за нижчою ціною – аналогічно до моделей потокових сервісів для фільмів та серіалів.

При цьому нова стратегія включає не лише фінансовий аспект, а й розширення партнерських можливостей. Шарма та генеральний директор Netflix Ґрег Петерс обговорювали різні варіанти співпраці. Петерс зазначив:

“Ви маєте робити це так, щоб було вигідно для споживача та для обох компаній. Microsoft все ще намагається зрозуміти, як зробити бандл Game Pass ефективним для Microsoft.”

Водночас він додав:





“Мені подобається підхід Аши: все обертається навколо питання ‘Як ми можемо робити більше?’ І спостерігати за цим вже цікаво.”

Підхід до нового Game Pass нагадує стратегію потокових сервісів у кіно- та телесекторі. На сьогодні більшість платформ пропонують різні рівні підписки, включно з дешевшими, які підтримуються рекламою, і більш дорогими без реклами. Такий формат дозволяє залучати ширшу аудиторію та водночас зберігати лояльність платоспроможних користувачів.

У Microsoft і раніше тестували моделі підписки для Xbox Game Pass із різними рівнями доступу. Станом на 2026 рік підписка включає базовий рівень для ПК, розширений рівень із консолями та преміум-рівень з потоковими іграми через хмару. Додавання реклами та інтеграція з Netflix може стати ще одним кроком у напрямку сервісу “все в одному” для ігор та розваг.

Експерти зазначають, що співпраця Xbox із Netflix може відкрити нові можливості не лише для спільних акцій і промо, а й для інтегрованих сервісів, наприклад, спільного підписного пакета або кросплатформенного стрімінгу контенту. Це дозволить Microsoft конкурувати із Sony, Nintendo та іншими потоковими сервісами, розширюючи екосистему Xbox у бік універсальної розважальної платформи.

Нагадаємо, що Аша Шарма очолила Xbox у 2026 році та з того часу активно змінює стратегічні напрямки підрозділу. Однією з перших її ініціатив був запуск Xbox Helix, нового хмарного сервісу для ігор, а також впровадження давно очікуваних функцій у Game Pass, які роблять його більш гнучким та доступним для різних категорій гравців.

Зараз перед Microsoft стоїть завдання знайти баланс між доступністю Game Pass для масової аудиторії та збереженням фінансової ефективності сервісу. Можливість введення реклами та партнерство з Netflix демонструють намір компанії зробити підписку більш привабливою та адаптованою до різних ринкових сегментів.

Поки що офіційної дати запуску нового рівня Game Pass або спільного продукту з Netflix не повідомляли. Однак інтерес до таких інновацій вже підвищив обговорення серед геймерів та інвесторів, які відстежують стратегічні кроки нового керівництва Xbox.

Джерело: The Information