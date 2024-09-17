Нова батарея CATL має ресурс служби 15 років та плановий пробіг 1,5 млн км

CATL представила нову батарею, яка може похвалитися вражаючим терміном служби 15 років або приголомшливими 1,5 млн км пробігу. Вона розроблена спеціально для електроавтобусів та отримала назву CATL Tectrans Bus Edition.

Нова батарея також має найвищу щільність енергії в галузі – 175 Втгод/кг. Це означає, що автобуси можуть подорожувати далі на одній зарядці, підвищуючи їх ефективність і практичність. На Tectrans Bus Edition надається гарантія 10 років або 1 млн км пробігу.

Нова батарея розроблялася таким чином, щоб витримувати суворі щоденні автобусні робочі навантаження. Вона має рейтинг IP69, що означає повний захист від пилу, а також здатність витримувати струмені води під високим тиском і високою температурою. Фактично, батарея може витримати занурення у воду до 72 годин, що робить її надзвичайно стійкою у складних погодних умовах.

CATL оголосила, що незабаром Tectrans Bus Edition надійде в масове виробництво. Компанія вже забезпечила партнерство з 13 виробниками транспортних засобів, включаючи таких великих гравців, як Yutong Bus, Golden Dragon і Dongfeng Motor. Нову батарею планують використовувати у 80 різних моделях автобусів.

Наразі CATL вже займає 37,6% частки глобального ринку автомобільних акумуляторів. Компанія агресивно розширює свою присутність на ринку акумуляторів для комерційних автомобілів, і Tectrans Bus Edition є черговим кроком в цьому напрямку.

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Джерело: arenaev

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