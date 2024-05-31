Нова гра Astro Bot вийде на PlayStation — пригоди відомого персонажа розпочнуться 6 вересня

Одним із найкращих сюрпризів для фанатів PlayStation на презентації Sony State of Play став анонс нової гри Astro Bot. Комплектний платформер Astro’s Playroom 2020 року віддавав данину історії PlayStation та демонстрував технологію контролера DualSense. Astro Bot наслідує відому гру, реліз відбудеться 6 вересня..

Персонаж Astro Bot вперше з’явився в The Playroom, колекції мініігор AR, попередньо завантажених на консолі PS4, щоб продемонструвати можливості контролера DualShock 4 і камери PlayStation. Після цього він з’явився у The Playroom VR, іншій збірці для PlayStation VR, яка включала коротку платформну гру під назвою Robot Rescue. Вона була розширена до гри за повну вартість Astro Bot Rescue Mission, яка була ексклюзивом для PlayStation VR.

У першому трейлері під простою назвою Astro Bot показано чарівного маленького бота, який бореться з ворогами під музику. Також присутні відсилання на численні класичні ігри PlayStation, а також дуже багато камео персонажів з них.

У Astro Bot буде 80 рівнів, 6 галактик та багато унікальних планет з різноманітними рельєфами. Понад 15 нових здібностей використовують можливості контролера DualSensе та 70 нових ворогів.

«Невдовзі ми повернемося з більш детальною інформацією про гру, а також попередніми замовленнями, які розпочнуться 7 червня. А до того часу увімкніть свій DualSense, Team Asobi та Astro відправлять вас у незабутню космічну пригоду PlayStation!», — йдеться у блозі Sony.

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Джерело: VGS