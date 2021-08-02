Team ASOBI — разработчик Astro’s Playroom — запустила свой сайт и тизерит разработку «самой амбициозной видеоигры»

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Команда Team ASOBI запустила новый официальный веб-сайт, где тизерит свой следующий проект, который сейчас находится в разработке. Студия называет эту таинственную видеоигру «самой амбициозной».

Team ASOBI — одна из ключевых внутренних студий Sony Interactive Entertainment. Она в первую очередь известна по проектам Astro’s Playroom и Astrobot Rescue Mission.

«Мы — новая динамичная студия PlayStation Studio, базирующаяся в оживленном Токио, Япония. Мы создаем высококачественные игры для игроков всех возрастов на PlayStation. Наша последняя работа — это получивший признание критиков проект Astro Bot: Rescue Mission для Playstation VR и Astro’s Playroom для PlayStation 5. В настоящее время мы усердно работаем над нашей самой амбициозной игрой!» из раздела «О нас» официльного сайта Team ASOBI

В настоящее время на сайте Team ASOBI открытыми остается 13 вакансий в области программирования игрового процесса, игрового дизайна, движка, арта и звука.

Судя по описанию вакансий, следующим проектом токийской студии станет 3D-экшен со стилизованными персонажами. Например, в одной из вакансий дизайнера уровней упоминается о необходимости разработать «множество уровней для трехмерной экшн игры, каждый из которых будет отличаться высоким темпом и креативными ситуациями».