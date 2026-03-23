Assassin’s Creed Syndicate, щоб не ловили ґав на уроках: у мережі завірусився найкреативніший вчитель історії

Використання відеоігор у навчанні — не новина, але цього разу історія отримала новий вірусний кейс. Учитель історії привернув увагу соцмереж після того, як показав, як використовує Assassin’s Creed Syndicate для пояснення теми промислової революції у Лондоні XIX століття. Його підхід викликав жваву дискусію: від захоплення інноваційністю до скепсису щодо точності ігор як навчального інструменту.





Відео з уроку почало ширитися у соцмережах (зокрема X і Reddit), де бразильский вчитель демонструє учням ігрові сцени з вікторіанського Лондона. У ролику він використовує ігровий світ, щоб показати фабрики, димові труби, щільну забудову та умови праці робітників — усе це є ключовими елементами теми індустріалізації.

“Я намагаюся зробити історію відчутною. Коли учні бачать, як виглядав Лондон того часу, вони починають ставити більше запитань”, — пояснює педагог.

Замість традиційної лекції чи підручника, урок побудований як візуальна подорож містом: учні “переносяться” у XIX століття, спостерігаючи за середовищем, яке відтворили розробники Ubisoft.





Раніше подібні кейси вже з’являлися з іншими частинами серії Assassin’s Creed, особливо після запуску режиму Discovery Tour, створеного спеціально для освіти.

Гра, випущена у 2015 році, переносить гравця до Лондона часів промислової революції. Вона відома деталізованим відтворенням міста: вузькі вулиці, фабрики, залізниці, Темза з інтенсивним рухом — усе це створює переконливу атмосферу епохи.

Хоча Ubisoft і не позиціонувала Syndicate як навчальний продукт, розробники активно співпрацювали з істориками під час створення гри. Це дозволило відтворити багато елементів міського життя з відносною точністю, хоча сюжет і персонажі залишаються художньою вигадкою.

“Це не підручник, але це хороший старт для розмови”, — зазначає вчитель.

Використання ігор у навчанні має як плюси, так і ризики. З одного боку, Assassin’s Creed справді відомий своєю увагою до історичних деталей — архітектура, одяг, соціальні контрасти. З іншого — це все ж художній продукт, який може спрощувати або змінювати реальність заради геймплею.

Експерти з освіти наголошують: такі матеріали варто використовувати як допоміжний інструмент, а не основне джерело знань.

“Гра може показати контекст, але пояснення причин і наслідків — це вже завдання вчителя”, — підкреслюють викладачі в обговореннях під відео.

Зокрема, Syndicate демонструє важкі умови праці та дитячу експлуатацію, що відповідає історичним фактам, але не завжди передає повну складність економічних і соціальних процесів тієї епохи.

Користувачі соцмереж загалом позитивно відреагували на підхід:

“Я б точно більше любив історію, якби нам так викладали”, — пише один із коментаторів. “Це круто, але важливо пояснювати, де гра перебільшує”, — додає інший.

Деякі вчителі також долучилися до дискусії, зазначаючи, що подібні методи можуть підвищити залученість учнів, особливо тих, хто не сприймає класичний формат навчання.

Це не перший випадок, коли серія Assassin’s Creed використовується в освіті. Ubisoft раніше випустила спеціальні режими Discovery Tour для ігор про Стародавній Єгипет і Грецію — без боїв і з акцентом на дослідження.





Джерела: X.com, Reddit.