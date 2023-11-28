Новини Ігри 28.11.2023 о 08:00 comment views icon

Нова книга про відьмака Ґеральта буде окремою і не чіпатиме основну сагу – Анджей Сапковський

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Нова книга про відьмака Ґеральта буде окремою і не чіпатиме основну сагу – Анджей Сапковський

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Наступна книга Анджея Сапковського з циклу «Відьмак» буде окремим романом про пригоди Ґеральті з Рівії та не належатиме до основної саги з п’яти книг. Про це автор розповів Beyond Pixels. Роман має вийти наступної зими.

На питання, чи ця книга призведе до появи нових деталей у сазі, Сапковський відповів: «Ні, зараз це не мій план. Ця нова книга буде окремою, але… можливо, хто скаже. Книга безпосередньо про Ґеральта, але я не скажу більше. […] Це поза пенталогією».

Ця обставина робить книгу подібною до «Сезону гроз», восьму й останню випущену на цей час. Це означає, що новий твір хоч і буде каноном, не чіпатиме основну сагу про Ґеральта і Цирі. Водночас вона неодмінно додасть нові деталі до сприйняття Ґеральта та світу Неверленду, а можливо навіть розкриє якісь подробиці про вже відомі історії.

Раніше Сапковський натякав, що нова книга буде пов’язаною з аніме від Netflix «Сирени глибин», хоча стрічка й базується на більш ранньому оповіданні «Трохи жертовності».

Також Анджей Сапковський як завжди ухилився від будь-яких оцінок серіалу чи ігор – лише зазначив, що йому подобається голос Генрі Кавілла у ролі Ґеральта.

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Джерела: IGN, Redanian Intelligence

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