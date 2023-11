У серпні, під час прямого ефіру з українськими фанами, польський письменник Анджей Сапковський виразив надію, що допише нову книгу про «Відьмака» до кінця цього року. Проте всім шанувальникам фентезі доведеться почекати ще рік, але це вже точно, мабуть.

На Comic Con у Відні, Сапковський повідомив, що наступна книга про Відьмака спочатку вийде в Польщі наприкінці 2024 року, а через кілька місяців, на початку 2025 року, вона стане доступною на міжнародному рівні.

Крім того, Анджей у властивій йому саркастичній манері пожартував, про що вона буде:

Вони зробили серіал на основі одного оповідання. Вони змусили мене продовжити. Я не скаржуся. Завдяки цьому у мене тепер є гроші на оренду.

Серіалу, заснованого на одному оповіданні, не існує, але у 2024 році вийде аніме-фільм за мотивами «Маленької жертви» під назвою The Witcher: Sirens of the Deep («Відьмак: Сирени глибин»). Можливо, мова про це?