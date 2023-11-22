Netflix ігнорував ідеї автора «Відьмака‎» Анджея Сапковського — «Вони ніколи мене не слухають»

У новому інтерв’ю письменник поділився подробицями співпраці з Netflix і розповів про поради, які давав стримінгу під час відвідування знімального майданчика.

«‎Декорації були приголомшливими», — сказав Сапковський і сміючись, додав: «‎Але, коли я висував якісь ідеї, мене не слухали. І це нормально. Мовляв — хто це? Це письменник, це ніхто».

Сапковський написав шість томів серії «‎Відьмака», і ще один вийде наступного року. Романи стали основним джерелом натхнення для серіалу Netflix, створеного Лорен Шмідт-Гіссріх з Анею Чалотрою, Фрейею Аллен, Джої Бетті та Генрі Кавіллом у ролі Геральта з Рівії (до третього сезону, надалі персонажа гратиме Ліам Гемсворт і продюсери запевняють, що зміна не вибиватиметься із літературного канону).

В інтерв’ю письменник також поділився досвідом перегляду екранізації своєї роботи.

«Кожна адаптація, яку я бачив, була для мене дивною. Я вважаю, це правильне слово, дивна», — розповів він, додаючи, що не звик мислити картинками, коли пише свої твори. «Дивлюся на усе це і кажу — вау, ось як вони це уявляють? Цікаво‎».

Виробництво четвертого сезону «‎Відьмака» вже розпочато, хоча коли розпочнуться знімання — наразі невідомо (також анонсовано п’ятий сезон).

Netflix тим часом оголосив про вихід нового аніме-фільму «Відьмак: Сирени глибин», де роль мисливця на монстрів зіграє актор з ігор The Witcher Дуг Кокл; а також достроково завершив знімання другого спінофа «Відьмака» — про банду Щурів (найімовірніше, він зрештою виявиться мінісеріалом із 4-5 епізодів, або фільмом).

Раніше на стримінгу також вийшов анімаційний фільм «Відьмак: Кошмар вовка» / «The Witcher: Nightmare of the Wolf», який отримав схвальні відгуки, а також приквел «Кровне походження», який відзначився антирекордом як найменш оцінений серіал Netflix за всю історію.