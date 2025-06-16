Нова перовскітна плівка збільшує яскравість світлодіодів до 1,16 млн ніт

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Команда дослідників з Китайського університету науки і технологій у Хефеї покращила властивості перовскітних елементів, створивши плівку, яка значно підвищує яскравість світлодіодів.

Зазначається, що науковці під керівництвом професора Сяо Чженго розробили іноваційний спосіб виготовлення неорганічних перовскітних плівок з більшими кристалічними зернами і покращеною термостійкістю, що потенційно дозволяє подовжити термін служби перовскітних світлодіодів. Як підкреслює Сяо Чженго, розроблена його командою перовскітна плівка підвищила яскравість світлодіодів до 1,16 млн ніт, збільшивши при цьому термін служби до понад 180 тис. годин.

Із метою підвищення яскравості перовскітних світлодіодів спочатку команда науковців зосереджувалась на створенні надмалих наночастинок та надзвичайно тонких шарів матеріалів. Однак такий підхід виявився неефективним. Світлодіоди важко досягали необхідної яскравості і працювали не більше кількох годин. У зв’язку з цим китайські вчені вирішили спробувати інший підхід. Ретельно вводячи спеціально підібрані з’єднання до складу перовскіту і піддаючи матеріал високотемпературному відпалу, вчені змогли спроектувати новий тип перовскітної плівки.

Ця плівка має значно більші кристалічні зерна, що покращує перенесення заряду та скорочує кількість дефектів. Сяо Чженго пояснив, що покращений внутрішній структурний порядок має ключове значення для істотного покращення яскравості та стабільності роботи світлодіодів.

Результати дослідження продемонстрували, що світлова ефективність нових перовскітних світлодіодів перевищила 22%, що можна порівняти із сучасними комерційними дисплеями. У порівнянні з типовими комерційними OLED та світлодіодними екранами, доступними в даний час, новий перовскітний світлодіод досягає помітно високої яскравості більше мільйона ніт. Такий рівень яскравості може зробити його перспективним для інфраструктури, що потребує високої яскравості, таких як вуличні дисплеї та спеціалізоване освітлення.

При роботі на більш поширеному рівні яскравості 100 ніт новий перовскітний світлодіод демонструє теоретичний термін служби близько 200 тис. годин. За словами китайських розробників, така підвищена довговічність не тільки гарантує довгострокову надійність їх інновації, але й наголошує на потенціалі матеріалу для практичного повсякденного використання в різних галузях застосування.

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Джерело: Interesting Engineering

Розділ Технології виходить за підтримки

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