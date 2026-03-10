Австралійські дослідники розробили новий спосіб прихованої передачі даних

Терморадіаційний діод / UNSW

Інженери з Сіднейського університету Нового Південного Уельсу та Університету Монаша розробили інноваційний спосіб прихованої передачі даних.





Вони використали явище, відоме як “негативна люмінесценція”. Передача інформації здійснюється непомітно внаслідок того, що сигнали повністю зливаються з фоном теплового випромінювання, яке можна візуалізувати за допомогою тепловізора. Сторонні спостерігачі не зможуть побачити передачу даних. Перехопити приховане повідомлення можна лише з використанням приймача з відповідним обладнанням.

Оскільки сам факт передачі інформації побачити неможливо, метод практично нівелює ймовірність перехоплення або зламу. У майбутньому він може стати ключовим інструментом забезпечення захисту чутливих комунікацій, наприклад, оборонних або фінансових.

Дослідники під керівництвом професора Неда Екінса-Даукса з Університету Нового Південного Уельсу та доктора Майкла Нільсена, а також професори Майкл Фюрер і Стефан Маєр з Університету Монаша та Імперського коледжу Лондона змогли передавати дані зі швидкістю 100 Кб/c під час лабораторних випробувань. На їхню думку, подальше вдосконалення випромінювача може збільшити швидкість передачі даних до Гбіт/c або навіть вище.





“У наші дні дані повсюдно поширені, але ми не завжди знаходимо нові способи їх захисту. У нас є методи шифрування, але водночас нам постійно доводиться створювати нові методи шифрування, оскільки зловмисники знаходять нові стратегії розшифрування”, — зазначає провідний автор дослідження зі Школи фотоелектричної та відновлюваної енергетики Університету Нового Південного Уельсу, доктор Майкл Нільсен.

Новий процес використовує ефект негативної люмінесценції світлодіодів, що працюють у середній інфрачервоній частині світлового спектра. Всі об’єкти випромінюють слабке теплове світіння в інфрачервоному діапазоні, яке не можливо побачити без використання тепловізорів.

“Особливість негативного світіння полягає в тому, що воно робить світіння темнішим, а не яскравішим. Для порівняння, це як ліхтарик, який може стати темнішим, ніж у вимкненому стані. Хоча цього неможливо досягти за допомогою видимого світла, деякі матеріали можуть створювати ефект “негативного світла” в інфрачервоному діапазоні, що зараз і використовує дослідницька група”, — пояснює Майкл Нільсен.

За його словами, за негативного світіння можна створити прихований сигнал, використовуючи терморадіаційний діод. Він здатен швидко перемикати сигнал між яскравішим та темнішим порівняно зі звичайними станами. Цей сигнал зливається з фоновим шумом та залишається невидимим для тих, хто не знає про процес передачі даних.

Прихована інформація, яка передається за допомогою терморадіаційних діодів, може бути ще додатково зашифрована. Як зазначає один з авторів дослідження, професор Екінс-Даукс, комерційний продукт зі швидкістю передачі у мегабітах можна представити вже за кілька років.

У рамках поточного дослідження науковці працювали з телуридом ртуті та кадмію, однак вивчаються й інші, менш токсичні напівпровідники на базі антимоніда. Інженери з Університету Монаша, зокрема, запропонували використання графену для потенційного досягнення швидкості у гігабайт на секунду.

Раніше ми писали про лазерний зв’язок між літаком та супутником на швидкості 1 Гбіт/с. Водночас корейські дослідники запропонували нову платформу швидкісної бездротової передачі даних Li-Fi.

Результати дослідження опубліковані в журналі Light Science and Applications

Джерело: TechXplore