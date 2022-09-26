Нова ревізія PlayStation 5 отримала процесор AMD Oberon Plus на техпроцесі TSMC 6 нм

Sony оновила консоль PlayStation 5 близько місяця тому. Ентузіасти поступово розкривають апаратні деталі нової ревізії, і найважливіша з них – система на чипі AMD Oberon Plus, яка тепер виготовляється TSMC за техпроцесом N6. Попередній процесор, AMD Oberon, було зроблено із застосуванням технології TSMC N7.

Площа чипа, що змінилася, візуально була оцінена як 260 мм², що значно менше, ніж 300 мм² у першого Oberon. Новий Oberon Plus дає практичні переваги моделям PS5 CFI-1202 завдяки усадці матриці. Техпроцес TSMC N6 забезпечує на 18% більш високу щільність логіки в порівнянні з процесом N7, а також повністю сумісний із раніше випущеними чіпами N7 для більш простої міграції.

В результаті оновлена ​​PS5 споживає на 10% менше енергії за тієї ж ігрової продуктивності. Раніше повідомлялося, що у версії 2022 року зменшено систему охолодження та загальну вагу пристрою, що знайшло відображення у специфікаціях Sony.

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Індустрія консолей унікальна тим, що не практикує явних змін у продуктивності у межах одного покоління пристроїв. Sony цілком задоволена зменшенням тепловиділення і маси конструкції та не збирається змінювати продуктивність консолі. Економія енергії на 10% під час ігор не стане перевагою, яку компанія рекламуватиме, але є гарним кроком.

Стало ясно, що Sony PlayStation 5 втратила приблизно 600 г ваги за останні дві ітерації без шкоди для продуктивності. Ті, хто має доступ до нової ревізії, відзначають реальне зниження температури пристроїв.

Джерело: Tom`s Hardware