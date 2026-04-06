Vivo X300 Ultra проти Sony A7 III: реальний тест камерафона та повнокадрової камери

Новий флагман Vivo X300 Ultra отримав, ймовірно, одну з найпотужніших камер серед смартфонів. Щоб перевірити, чи може сучасний камерафон конкурувати з повноцінною камерою, на YouTube-каналі fenibook провели порівняльний тест. В ньому перевірили в однакових умовах смартфон Vivo X300 Ultra та повнокадрову камеру Sony Alpha A7 III з об’єктивом Sony 24-70mm GM2. Отже, що насправді має значення для якісного фото: кількість мегапікселів (200 МП проти 24 МП), розмір сенсора чи оптика? Результат тестування виявився не таким очевидним, як можна було очікувати.





Автор тесту виклав оригінальні фото у відкритий доступ, тож будь-хто може самостійно оцінити різницю. Варто зауважити, що мова йде не про оброблені приклади, а про “сирі” кадри. Хоча сучасні смартфони в більшості випадків додатково обробляють знімки при збереженні.

Якщо дивитися на цифри, різниця колосальна. Смартфон використовує новий сенсор формату 1/1,12 дюйма з роздільною здатністю 200 МП. У камери — повнокадровий сенсор, який приблизно у дев’ять разів більший, але має лише 24 МП. І ця різниця відчутно впливає на результат.

У більшості сцен саме Vivo X300 Ultra виграє за деталізацією. Знімки виглядають різкішими, дрібні об’єкти промальовані точніше. Це виглядає несподівано, адже великі сенсори традиційно дають кращу якість. Але висока роздільна здатність дає смартфону відчутну перевагу саме в деталях.





З кольорами ситуація майже рівна. У більшості випадків передача кольору у Vivo дуже близька до результатів Sony. Виробник окремо заявляв, що покращив цей аспект завдяки мультиспектральному сенсору та новим алгоритмам обробки. І тест це підтверджує.

Втім, порівняння має обмеження. Усі знімки зробили лише на фокусній відстані 35 мм. Немає нічних сцен, складного освітлення чи рухомих об’єктів у темряві. Також відсутні кадри на 14 мм або 85 мм — це пов’язано з можливостями об’єктива Sony.

З усім тим, варто ще звернути увагу на ціну. Камера Sony Alpha A7 III коштує близько $1999, а об’єктив — ще $2449. У підсумку вартість такого комплекту наближається до $4500. Для порівняння, Vivo X300 Ultra оцінюють приблизно в $2000. Це теж чимало. Проте у порівнянні з камерою та змінним об’єктивом, більш ніж у 2 ризи менше. Тобто смартфон дешевший, компактніший і значно простіший у використанні.

Наразі можна констатувати, що повнокадрова камера зберігає свою роль у професійній зйомці та використанні в складних умовах. Але топові камерафони вже підбираються дуже близько — принаймні в окремих сценаріях. А де в чому навіть випереджають повно кадрові рішення, наприклад, в деталізації та універсальності.

Джерело: notebookcheck