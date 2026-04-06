200 МП проти повного кадру: несподіваний результат тесту Vivo X300 Ultra та Sony A7 III

200 МП проти повного кадру: несподіваний результат тесту Vivo X300 Ultra та Sony A7 III
Vivo X300 Ultra проти Sony A7 III: реальний тест камерафона та повнокадрової камери

Новий флагман Vivo X300 Ultra отримав, ймовірно, одну з найпотужніших камер серед смартфонів. Щоб перевірити, чи може сучасний камерафон конкурувати з повноцінною камерою, на YouTube-каналі fenibook провели порівняльний тест. В ньому перевірили в однакових умовах смартфон Vivo X300 Ultra та повнокадрову камеру Sony Alpha A7 III з об’єктивом Sony 24-70mm GM2. Отже, що насправді має значення для якісного фото: кількість мегапікселів (200 МП проти 24 МП), розмір сенсора чи оптика? Результат тестування виявився не таким очевидним, як можна було очікувати.


Автор тесту виклав оригінальні фото у відкритий доступ, тож будь-хто може самостійно оцінити різницю. Варто зауважити, що мова йде не про оброблені приклади, а про “сирі” кадри. Хоча сучасні смартфони в більшості випадків додатково обробляють знімки при збереженні.

Якщо дивитися на цифри, різниця колосальна. Смартфон використовує новий сенсор формату 1/1,12 дюйма з роздільною здатністю 200 МП. У камери — повнокадровий сенсор, який приблизно у дев’ять разів більший, але має лише 24 МП. І ця різниця відчутно впливає на результат.

У більшості сцен саме Vivo X300 Ultra виграє за деталізацією. Знімки виглядають різкішими, дрібні об’єкти промальовані точніше. Це виглядає несподівано, адже великі сенсори традиційно дають кращу якість. Але висока роздільна здатність дає смартфону відчутну перевагу саме в деталях.


З кольорами ситуація майже рівна. У більшості випадків передача кольору у Vivo дуже близька до результатів Sony. Виробник окремо заявляв, що покращив цей аспект завдяки мультиспектральному сенсору та новим алгоритмам обробки. І тест це підтверджує.

Втім, порівняння має обмеження. Усі знімки зробили лише на фокусній відстані 35 мм. Немає нічних сцен, складного освітлення чи рухомих об’єктів у темряві. Також відсутні кадри на 14 мм або 85 мм — це пов’язано з можливостями об’єктива Sony.

З усім тим, варто ще звернути увагу на ціну. Камера Sony Alpha A7 III коштує близько $1999, а об’єктив — ще $2449. У підсумку вартість такого комплекту наближається до $4500. Для порівняння, Vivo X300 Ultra оцінюють приблизно в $2000. Це теж чимало. Проте у порівнянні з камерою та змінним об’єктивом, більш ніж у 2 ризи менше. Тобто смартфон дешевший, компактніший і значно простіший у використанні.

Як перетворити заощадження на дохід: досвід покупки корпоративних облігацій за кілька хвилин
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0

Наразі можна констатувати, що повнокадрова камера зберігає свою роль у професійній зйомці та використанні в складних умовах. Але топові камерафони вже підбираються дуже близько — принаймні в окремих сценаріях. А де в чому навіть випереджають повно кадрові рішення, наприклад, в деталізації та універсальності.

Vivo X300 Ultra від $1012 отримав 200 МП зум, професійне відео і телеконвертер

Oppo Find N6 за €1250 отримав майже невидимий згин і батарею 6000 мА•год
iPhone 17 Pro Max став смартфоном, який найчастіше "здавали" в trade-in: всього за кілька місяців після запуску
Відродження легенди: для Nokia N8 2010 року випустили кастомну прошивку та магазин програм
Google Pixel 11 Pro XL показали на рендерах: новий дизайн і мінус один датчик
Вийшов Samsung Galaxy S26 Ultra від 64 999 грн: Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy і найшвидша зарядка в серії
Meizu може вийти з ринку смартфонів: розробку Meizu 23 зупинили, Flyme Auto відокремлюють
Трейлер фільму "Людина-павук 4" випустять уривками на акаунтах "найбільших фанів"
Тепер офіційно: вийшов перший трейлер "Людина-павук 4"
Більше Бога війни: анонсовано рімейк трилогії God of War і нову Sons of Sparta
Клієнту відправили новий iPhone 17 Pro з плямами та зірваною пломбою, а на обміні нарахували потрійний завдаток
Apple iPhone 17e за $599 отримав чип A19, удвічі більше пам'яті і MagSafe з Qi2
Nothing Phone (4a) показали у рожевому кольорі разом з переробленою панеллю Glyph
Samsung Galaxy S26 Ultra пережив дроп-тест, але камера отримала пошкодження
Брати чи ні? Українець запустив онлайн-сервіс перевірки смартфонів "на проблеми" перед покупкою
Face ID без "острівця": Samsung Galaxy S27 Ultra отримає модернізовану систему розпізнавання обличчя
Ігровий ПК вже не потрібний? Android-смартфон тягне Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 та GTA 5 на 40-60 FPS
У Chrome для Android з’явилася функція закріплення вкладок, як на ПК
iPhone 17 Pro Max протестували на автономність в мережах 5G та Wi-Fi: різниця суттєва
За прикладом Face ID: Google створює нову технологію розблокування обличчям для Pixel та Chromebook
Дешевий спін-офф God of War несподівано “вистрілив” у США — чи змінить Sony підхід до ігор?
Смартфони за $400 можуть втратити частину фішок — але є і плюс
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
