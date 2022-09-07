Нова версія Sony PlayStation 5 повністю перероблена всередині та споживає менше енергії

Sony повністю оновила внутрішній дизайн в останній ревізії PlayStation 5. Оновлена ​​PS5 з’явилася в Австралії минулого місяця. Ютубер Остін Еванс заглянув у середину консолі та виявив безліч змін. Тепер Sony використовує нову материнську плату меншого розміру, трохи інше охолодження та змінений корпус SSD.

Зміни дозволили зменшити вагу консолі, при цьому її зовнішній вигляд повністю збережений. Найбільшою зміною стала оновлена ​​материнська плата – вона зменшилася приблизно на 5 см. Охолодження PS5 отримало ще одну теплову трубку, але був зменшений радіатор.

Не вперше компанія змінює охолодження в PS5. Минулого року Sony вже випустила оновлену модель із меншим радіатором. За словами Еванса, нова материнська плата з радіатором тепер важить близько 1,1 кг, що на 400 г легше, ніж у оригінальній конструкції.

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Sony змінила розташування деяких компонентів на материнській платі. Зокрема, батарейка CMOS тепер повністю прихована під радіатором. Раніше вона знаходилася на відкритій ділянці, що полегшувало її вилучення – тепер для цього потрібно повністю розібрати приставку.

В оновленому дизайні SSD плата прихована за металевою пластиною. Дослідник припускає, що таким чином в Sony покращили охолодження накопичувача.

Наведені зміни у PlayStation 5 призвели до зниження споживання енергії на 20-30 Вт. Еванс припускає, що внесенням змін компанія зменшила собівартість консолі. Цікаво, що зміни збіглися за часом із підвищенням ціни PS5 у низці країн.

Джерела: The Verge, Austin Evans