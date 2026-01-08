Новини Пристрої 08.01.2026 comment views icon

Нові ноутбуки MSI: тонкий Prestige 14, Raider 16 Max HX на 300 Вт та Stealth 16 AI+ з CES Innovation Award

MSI на CES 2026: нові Prestige, Raider і Stealth з Intel Core Ultra

На виставці CES 2026 компанія MSI показала велику кількість нових ноутбуків. Вони охоплюють ніші від бізнесу й щоденної роботи до ігор і творчості. Усі новинки працюють на процесорах Intel Core Ultra Series 3 та відеокартах NVIDIA GeForce RTX.

Prestige

Серію Prestige MSI переробила з нуля. Новий корпус з алюмінію став тоншим, а форми — м’якші й округліші. Ноутбуки отримали нові процесори Intel Core Ultra Series 3 з графікою Intel Arc B390. Вони дають приріст продуктивності й краще працюють із задачами ШІ, а також дозволяють запускати AAA-ігри в дорозі.

На CES 2026 MSI показала нові преміальні ноутбуки для роботи, подорожей і творчості Prestige 14 і Prestige 16. Prestige 14 важить 1,32 кг, це на 22% менше, ніж у попереднього покоління. Prestige 16 важить 1,59 кг. Акумулятор місткістю 81 Вт•год забезпечує до 30+ годин відтворення відео 1080p. За охолодження відповідає випарна камера, два вентилятори та система Intra Flow. Рівень шуму заявлений нижче 30 дБА. Пристрої отримали 2,8K OLED дисплеї з частотою 120 Гц, VRR і сертифікацією DisplayHDR True Black 1000.

MSI на CES 2026: нові Prestige, Raider і Stealth з Intel Core Ultra

Моделі Prestige 14 Flip і Prestige 16 Flip поєднують ту саму продуктивність із форматом 2-в-1. В цих моделях є сенсорний дисплей і підтримка стилуса, а MSI Nano Pen входить у комплект постачання. Для нього передбачили окремий слот у корпусі. Стилус заряджається прямо в ноутбуці. 15 секунд зарядки дають 45 хвилин роботи. Повна зарядка займає 30 секунд. MSI зробила ексклюзивну інтеграцію з Microsoft. Nano Pen підтримує Copilot із функцією “натисни, щоб говорити”. Достатньо затиснути дві кнопки. Серед інших фішок — збільшений на 53% Action Touchpad, захист TPM 2.0, Windows Hello, розпізнавання обличчя та функція Smart Guard.

Prestige 13 AI+ важить лише 899 грамів. Це найлегший у світі 13-дюймовий ноутбук із магнієво-алюмінієвим корпусом. Він отримав процесор Intel Core Ultra Series 3 і захист корпоративного рівня.

Modern

Нові Modern 14S і 16S отримали оновлений дизайн: більше металу, менше гострих ліній. На додачу до процесорів Intel Core Ultra Series 3 усі моделі мають два слоти пам’яті, що забезпечує можливість апгрейду. Користувачам доступні інтерфейси USB-A, USB-C з зарядкою та виводом зображення, HDMI, RJ-45, microSD. Товщина корпусу становить 11,1 мм, а вага — 1,3 кг (для Modern 14S OLED).

MSI на CES 2026: нові Prestige, Raider і Stealth з Intel Core Ultra

Raider

Raider 16 Max HX позиціюється як найпотужніший у світі. Це перший ігровий ноутбук із загальною потужністю 300 Вт. Він віддає 175 Вт відеокартам RTX 5090 або RTX 5080. Ще 125 Вт отримує процесор Intel Core Ultra 200HX. За охолодження відповідає система Cooler Boost Trinity. Вона має три вентилятори, шість теплових трубок і термопасту з фазовим переходом.

Екран — 2,5K OLED 240 Гц з DisplayHDR True Black 1000. Підійде і для ігор, і для творчості. MSI спростила апгрейд цієї системи. Нижня панель відкривається швидко й забезпечує доступ до DDR5 і SSD PCIe Gen5.

Stealth

Stealth 16 AI+ отримав нагороду CES Innovation Award. Товщина корпусу становить 16,6 мм, а вага — менше 2 кг. При цьому пристрій містить акумулятор на місткістю Вт•год. Оновлене охолодження дає +20 Вт потужності для GPU RTX 50. Порти представлені USB-A, двома Thunderbolt 4, HDMI 2.1 і RJ-45.

Crosshair

Серія Crosshair отримала процесори Intel Core Ultra 200HX і відеокарти RTX 50. Загальна потужність системи становить до 200 Вт. Як опція пропонується дисплей QHD+ OLED 165 Гц. Також згадується 24-зонна RGB під світка клавіатури.

Claw

MSI показала Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition з процесором Intel Core Ultra 200V з графікою Arc Xe2. Нова версія портативної ігрової консолі також має новий колір з багатошаровими холодними відтінками.

Нові ноутбуки Prestige з Intel Core Ultra Series 3 вже доступні для передзамовлення 6 січня 2026 року. Офіційний старт продажів — 27 січня 2026 року.

