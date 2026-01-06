Intel анонсувала Core Ultra 300: до +77% ігрової продуктивності

Анонсовані Core Ultra Series 3 / Intel

На виставці CES 2026 компанія Intel офіційно представила процесори Core Ultra Series 3, також відомі під кодовою назвою Panther Lake. За словами виробника, це перша платформа для ШІ ПК, створена на техпроцесі Intel 18A, спроєктована та виготовлена безпосередньо у США.

Intel позиціонує Core Ultra Series 3 як широку мобільну лінійку. Партнери компанії готують понад 200 варіантів ноутбуків, а самі процесори вже пройшли тестування й сертифікацію для вбудованих пристроїв та сценаріїв локальної обробки даних. Йдеться про робототехніку, розумні міста, автоматизацію та медицину — з підтримкою розширених температурних режимів і цілодобової роботи 24×7.

За словами Джима Джонсона, віцепрезидента Intel і керівника Client Computing Group, ключові акценти нової серії — енергоефективність, зростання продуктивності CPU, більший інтегрований GPU, потужніші ШІ-блоки та повна сумісність з x86-застосунками.

Core Ultra X9 та X7

У верхньому сегменті Intel запускає новий клас процесорів Core Ultra X9 та X7. Ці чипи поєднують найпотужнішу інтегровану графіку Intel Arc на архітектурі Xe3 з:

до 16 ядер CPU,

до 12 Xe-ядер GPU,

до 50 TOPS продуктивності NPU.

Intel орієнтує ці рішення на ігри, створення контенту та важку багатозадачність у ноутбуках. Для флагманського Core Ultra X9 388H компанія заявляє:

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

до 60% вищу багатопотокову продуктивність при аналогічному енергоспоживанні порівняно з Lunar Lake;

до 77% вищу ігрову продуктивність порівняно з Lunar Lake;

до 27 годин автономної роботи у референсному ноутбуку Lenovo.

Оновлена схема назв

Intel також змінює підхід до найменування своїх процесорів. Бренд Core Ultra залишається маркером преміумсегмента, тоді як звичайні Intel Core на тій самій архітектурі використовуватимуть у доступніших ноутбуках.

Найчіткіше розмежування проходить між X-серією та не-X, а також за суфіксом H. Процесори H-серії можуть розганятися до 65 Вт і навіть 80 Вт, тоді як не-H моделі обмежені 55 Вт.

ШІ-навантаження

Для сегмента локальної обробки Intel заявляє суттєвий приріст у ШІ-навантаженнях порівняно з NVIDIA Jetson Orin AGX 64GB (за власними вимірюваннями):

до 1,9 раза швидша робота LLM за показником затримки першого токена;

до 2,3 раза краща продуктивність на ват і долар у наскрізній відеоаналітиці;

до 4,5 раза вищий пропускний показник у тесті vision language action model.

Терміни запуску

Попередні замовлення на перші споживчі ноутбуки з Core Ultra Series 3 стартують 6 січня 2026 року. Повноцінний глобальний продаж розпочнеться 27 січня 2026 року, а нові моделі виходитимуть протягом першої половини року. Системи для локальної обробки даних на базі Panther Lake з’являться у другому кварталі 2026 року.

Джерело: videocardz