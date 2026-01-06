Новини Технології 06.01.2026 comment views icon

Intel анонсувала Core Ultra 300: до +77% ігрової продуктивності

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Intel анонсувала Core Ultra 300: до +77% ігрової продуктивності
Анонсовані Core Ultra Series 3 / Intel

На виставці CES 2026 компанія Intel офіційно представила процесори Core Ultra Series 3, також відомі під кодовою назвою Panther Lake. За словами виробника, це перша платформа для ШІ ПК, створена на техпроцесі Intel 18A, спроєктована та виготовлена безпосередньо у США.

Intel позиціонує Core Ultra Series 3 як широку мобільну лінійку. Партнери компанії готують понад 200 варіантів ноутбуків, а самі процесори вже пройшли тестування й сертифікацію для вбудованих пристроїв та сценаріїв локальної обробки даних. Йдеться про робототехніку, розумні міста, автоматизацію та медицину — з підтримкою розширених температурних режимів і цілодобової роботи 24×7.

Intel анонсувала Core Ultra 300: до +77% ігрової продуктивності

За словами Джима Джонсона, віцепрезидента Intel і керівника Client Computing Group, ключові акценти нової серії — енергоефективність, зростання продуктивності CPU, більший інтегрований GPU, потужніші ШІ-блоки та повна сумісність з x86-застосунками.

Core Ultra X9 та X7

У верхньому сегменті Intel запускає новий клас процесорів Core Ultra X9 та X7. Ці чипи поєднують найпотужнішу інтегровану графіку Intel Arc на архітектурі Xe3 з:

  • до 16 ядер CPU,
  • до 12 Xe-ядер GPU,
  • до 50 TOPS продуктивності NPU.

Intel анонсувала Core Ultra 300: до +77% ігрової продуктивності

Intel орієнтує ці рішення на ігри, створення контенту та важку багатозадачність у ноутбуках. Для флагманського Core Ultra X9 388H компанія заявляє:

  • до 60% вищу багатопотокову продуктивність при аналогічному енергоспоживанні порівняно з Lunar Lake;
  • до 77% вищу ігрову продуктивність порівняно з Lunar Lake;
  • до 27 годин автономної роботи у референсному ноутбуку Lenovo.

Оновлена схема назв

Intel також змінює підхід до найменування своїх процесорів. Бренд Core Ultra залишається маркером преміумсегмента, тоді як звичайні Intel Core на тій самій архітектурі використовуватимуть у доступніших ноутбуках.

Спецпроєкти
Замість viber-чатів – застосунок і CRM. Як ми запустили власні IT-рішення – досвід Європейського колегіуму
IPS-дисплей 120 Гц, Wi-Fi 6E, Intel Core i3-12100: огляд моноблока Prologix Optima PLC24A

Найчіткіше розмежування проходить між X-серією та не-X, а також за суфіксом H. Процесори H-серії можуть розганятися до 65 Вт і навіть 80 Вт, тоді як не-H моделі обмежені 55 Вт.

ШІ-навантаження

Для сегмента локальної обробки Intel заявляє суттєвий приріст у ШІ-навантаженнях порівняно з NVIDIA Jetson Orin AGX 64GB (за власними вимірюваннями):

  • до 1,9 раза швидша робота LLM за показником затримки першого токена;
  • до 2,3 раза краща продуктивність на ват і долар у наскрізній відеоаналітиці;
  • до 4,5 раза вищий пропускний показник у тесті vision language action model.

Терміни запуску

Попередні замовлення на перші споживчі ноутбуки з Core Ultra Series 3 стартують 6 січня 2026 року. Повноцінний глобальний продаж розпочнеться 27 січня 2026 року, а нові моделі виходитимуть протягом першої половини року. Системи для локальної обробки даних на базі Panther Lake з’являться у другому кварталі 2026 року.

Джерело: videocardz

Популярні новини

arrow left
arrow right
Samsung анонсувала модульні SSD: контролер та NAND окремо
Здається, через неї курили: ютубер відновив відеокарту Asus GeForce 9800 GT, забиту смолами й тютюном
Виробник відмовив у поверненні коштів за RTX 5070 Ti через “пошкодження плати”, про яке власник не підозрював
Топ найгірших відеокарт NVIDIA та AMD 2025 року від Hardware Unboxed
Чотири RTX 5090 та два БЖ по 2400 Вт: ентузіаст зібрав надпотужний ПК, але не грає на ньому
Intel i386: Пет Гелсінгер розповів, звідки його ініціали на кожному кристалі процесора
NVIDIA повернула підтримку PhysX у відеокарти RTX 50
NVIDIA "пожирає" LPDDR5X: у 2026 році очікується подвійне здорожчання пам’яті, постраждають й бюджетні смартфони
Gigabyte представила материнську плату AM5 з 5" вбудованим дисплеєм
MSI представила монітор MPG 341CQR з п'ятишаровим Tandem OLED та субпікселями RGB Stripe — 360 Гц і 0,03 мс за $1100
Результати тестів п’яти нових процесорів Intel — від Core Ultra 5 332 до Ultra X7 358H
Знов цегла замість NVIDIA RTX 5080 у коробці — магазин відмовився надати заміну
Колишній CEO Intel: “Бульбашку ШІ луснуть квантові обчислення”
"Золота" DDR5: злодії почали викрадати оперативну пам’ять на тлі здорожчання
Gigabyte замінила термогель, що витікав з відеокарт: RTX 5070 Ti Windforce V2 отримала термопрокладки
Ветеран Windows тестує ПК від Amiga 500 до Mac Pro M2 Ultra: за 47 років продуктивність зросла "у 200 000 разів"
Збирайте ПК швидше: пам’ять DDR5 дорожчатиме на 30-50% щокварталу
Справжня пожежа: кабель NVIDIA RTX 5090 згорів вщент
NVIDIA не постачатиме відеопам’ять партнерам — це виб’є з ринку невеликих виробників відеокарт
Китайська відеокарта Fuxi A0 підтримує трасування променів та масштабування на основі графічного IP Imagination DXD
Нові монітори LG: перший у світі 5K MiniLED з ШІ-апскейлінгом, перший 39” 5K2K OLED та 52” 5K2K
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати