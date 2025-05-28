Нові правила бронювання через «Дію» – що змінилося

Військовослужбовець ЗСУ / Depositphotos

На порталі «Дія» оновили правила бронювання працівників. Завдяки цьому оновленню компанії можуть бронювати більше співробітників. На підставі нових правил тепер підрахунок кількості доступних для бронювання працівників відбувається інакше.

До списку врахованих військовозобов’язаних тепер додаються ті, кого офіційно мобілізували після 18 травня 2024 року. Це означає, що підприємство отримає змогу забронювати більшу кількість людей, адже загальний облік збільшується.

Раніше враховували тільки тих працівників, хто є на військовому обліку і ще не мобілізований. А тепер до загальної кількості додаються й мобілізовані працівники — якщо вони офіційно працюють у компанії.

Наприклад, якщо у компанії було 80 військовозобов’язаних працівників — вона могла забронювати 40 людей (тобто 50%). Після оновлення правил додалося ще 20 мобілізованих, які також працюють у компанії. Загальна кількість стала 100 працівників — отже, тепер можна забронювати вже 50 осіб.

Ще одне важливе уточнення полягає в тому, що тепер у загальну кількість не враховуються ті працівники, які вже мають бронювання в іншій компанії. Тобто, якщо людина вже заброньована десь, її не вноситимуть у список для вашого підприємства.

Детальніше про те, як подати заявку на бронювання через «Дію» і підтвердити, що ваша компанія є критично важливою, можна дізнатися за наступним посиланням.

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Додамо, Міноборони планує додати нові відстрочки в мобільний застосунок «Резерв+» та розширить його функціональні можливості.

Варто пам’ятати, що навіть бронювання не завжди є гарантією від мобілізації. Можна пригадати випадок, коли заброньований скасував через суд свою мобілізацію — він вже перебував на службі.

Джерело: «Дія»