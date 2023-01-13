Новий ефект у Nvidia Broadcast 1.4 імітує погляд на камеру, коли ваші очі спрямовані в іншу сторону

Nvidia Broadcast — це універсальний плагін, який працює з найпопулярнішими програмами для стримінгу, відеоконференцій та голосових чатів. І відтепер за допомогою нової функції ви можете обманути співрозмовника чи глядачів, використовуючи ефект “Зоровий контакт” — він зімітує погляд у камеру, якщо ваші очі будуть спрямовані в іншу сторону.

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Функція використовує ШІ та призначена для “творців контенту, які прагнуть записати себе під час читання нотаток або сценарію”, не дивлячись прямо в камеру.

Nvidia каже, що “Зоровий контакт” намагатиметься зробити “імітовані очі” ідентичними до ваших справжніх. Також передбачена функція вимкнення ефекту у випадках, коли ваші очі розташовані “занадто далеко”.

Подивіться на демонстрацію, яка порівнює звичайну трансляцію і трансляцію з використанням ефекту.

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Часом така надмірна увага виглядає дивною, а очі рухаються занадто швидко. Моментами функція дійсно працювала непогано, але помилки були частими та помітними.

У Nvidia кажуть, що ефект працює як бета-версія та чекає на відгуки, щоб надалі покращити його.

“Існують мільйони кольорів очей і комбінацій освітлення. Якщо ви протестуєте його та виявите проблеми або просто хочете допомогти нам у подальшому розвитку цього ефекту штучного інтелекту, будь ласка, надішліть нам коротке відео, ми будемо дуже вдячні!”, — кажуть у компанії.

Останніми роками Nvidia все більше схиляється до використання штучного інтелекту. Основною перевагою її відеокарт є технологія масштабування на основі машинного навчання DLSS (Deep Learning Super Sampling). У ході демонстрації останньої версії DLSS 3 Nvidia показала, як технологія змогла підвищити частоту кадрів Cyberpunk 2077 з менше ніж 30 кадрів на секунду до приблизно 100 кадрів на секунду.

Broadcast також має інші функції на основі штучного інтелекту, такі як заміна фону та видалення фонових шумів, які вловлює мікрофон.

Щодо “Зорового контакту”, то Apple, наприклад, раніше вже тестувала подібну функцію під назвою “Корекція уваги” для FaceTime у 2018 році (у поточних версіях iOS вона вже позначена як “Зоровий контакт” у налаштуваннях FaceTime). Microsoft також має власну версію функції в Windows 11 для пристроїв із нейронним процесором.

“Зоровий контакт” — не єдина функція, яку Nvidia впровадила у Broadcast 1.4. Останнє оновлення також додає ефект віньєтки (схожий на Instagram) та покращує ефекти розмиття, заміни й видалення віртуального фону. Наразі оновлення доступне для завантаження всім, хто має відеокарту RTX.

Джерело: The Verge