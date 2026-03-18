GPT-5.4 mini майже як флагман: нова модель уже доступна безкоштовно в ChatGPT

ChatGPT / Depositphotos

На початку березня OpenAI запустила модель GPT-5.4 і відразу позиціювала її як інструмент для професійних задач — програмування, аналізу даних та складної логіки. Тепер з’явилися спрощені версії. Компанія представила моделі GPT-5.4 mini та GPT-5.4 nano, і одна з них уже доступна в ChatGPT без підписки. При цьому GPT-5.4 mini у низці задач показує результати, близькі до повної версії.





Для користувачів Free і Go модель GPT-5.4 mini доступна через режим Thinking у меню ChatGPT. Для платних підписників вона виконує роль резервної — підхоплює роботу, коли вичерпано ліміт основної GPT-5.4. OpenAI заявляє, що новинка перевершує GPT-5.0 mini у ключових напрямках. Йдеться про:

логічне мислення,

мультимодальність,

роботу з інструментами.

Практично це означає, що модель краще розуміє не лише текст, а й зображення та аудіо, точніше обробляє запити й впевненіше користується інструментами, наприклад, пошуком у мережі. І ще один важливий момент — швидкість. GPT-5.4 mini працює більш ніж у два рази швидше за попередника.

Друга новинка — GPT-5.4 nano — орієнтована на інший сценарій. Це модель для задач, де головне швидкість і ціна: класифікація даних, витяг інформації, масова обробка. У самому ChatGPT її немає — доступ відкрили лише через API для розробників. Вартість стартує від $0,20 за 1 млн вхідних токенів, що робить її вигідною для масштабних систем. OpenAI розраховує, що розробники використовуватимуть потужніші моделі як “мозок”, а GPT-5.4 nano — як швидкого виконавця в ШІ-агентах.





Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: engadget