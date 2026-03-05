Новий модульний концепт Tecno: телефон, який "примагнічує" все, навіть оптичний об'єктив

Photo: Tom's Guide

MWC цього року цілком міг би розшифровуватися як Modular World Congress. Всі бачили модульний ноутбук ThinkBook від Lenovo, а тепер маємо концепт Tecno — з власною модульною системою смартфона для демонстрації.





Модульні телефони вже намагалися створювати раніше — з такими продуктами, як Moto Mods від Motorola або телефони серії LG G, кульмінацією яких став G8X ThinQ Dual Screen. Обидва ці напрями нині припинені, тож Tecno запропонували власну версію цієї формули. Офіційно названа “Modular Magnetic Interconnection Technology”, концепція стверджує, що може стати можливим рішенням проблеми розширення можливостей телефонів без надмірного збільшення їхніх габаритів. І робить це, дозволяючи користувачам комбінувати й підбирати компоненти на власний розсуд.

Усе починається з базового телефона. За своїм тонким профілем він трохи нагадує iPhone Air (хоча ще тонший — лише 4,9 мм / 0,19 дюйма завтовшки) та має велику камеру-панель у верхній частині задньої кришки. До магнітних точок, схожих на майданчики бронзового кольору, кріпляться модульні елементи. Tecno справді має їх багато.

Почати можна з більш буденних модулів, як-от зовнішній мікрофон або динамік, обидва з яких є поширеними типами периферії, що просто кріпляться магнітно до задньої частини телефона.

Також є можливість додати антену, яка дозволяє здійснювати локальні виклики у стилі рації — те, що пропонують деякі телефони, як-от Oppo Find X9, але це вже відома і практична функція. Однак ці модулі — лише верхівка айсберга.

Ви можете приєднати телефото-конвертер до блоку камери, щоб надати єдиному об’єктиву оптичний зум у будь-який потрібний момент. Або ж можна доповнити телефон екшн-камерою з підтримкою Wi-Fi, щоб використовувати її окремо або прикріпленою, зокрема й до боку дисплея для екстремальних селфі. Цей модуль, зокрема, виглядає природним доповненням до ремінців або кліпс-кріплень, які також входять до модульного набору.

Це також ще не все. Можна додати повноцінний корпус камери з окремим сенсором та об’єктивом, який забезпечує до 20х оптичного зуму. Об’єктив також має кільце ручного фокусування.

У цьому концепті немає порту USB-C чи будь-якого іншого порту — лише бездротова зарядка або нічого. На щастя, зарядний пристрій має необхідні модульні конектори на верхній частині, тож він також може долучатися до “багатошарового” складання.

Втім, можливо, цей зарядний пристрій не знадобиться надто часто, оскільки одним із найбільших доповнень є акумуляторний блок, що додає ще 3000 мА·год ємності (понад половину ємності звичайного великого смартфона) у напрочуд тонкому корпусі. А якщо потрібно бути абсолютно впевненим, що батарея не розрядиться, можна складати кілька акумуляторних блоків один на один, постійно збільшуючи ємність.

Якщо ж ви не можете визначитися, що саме використовувати, можна просто скласти всі модулі один на один, створивши надзвичайно функціональний, але монструозний на вигляд телефон, до того ж досить важкий. Ми звикли до телефонів, які намагаються робити все, але через це вони продовжують ставати більшими й важчими.

Можливість дозволити користувачам підключати й відключати саме ті функції, які їм потрібні, означає більш портативний базовий досвід користування телефоном, а також, сподіваємося, кращу апаратну частину.

Все ж, немає впевненості, що це спрацює на практиці — деякі з більших модульних насадок можуть бути доволі дорогими, до того ж постає питання, як безпечно їх зберігати чи транспортувати. Це ті самі проблеми, з якими стикалися Motorola, LG та інші, і які врешті-решт поклали край їхнім модульним мріям. Втім, система Tecno добре продумана попри звичні проблеми модульних технологій.





