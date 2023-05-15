Tecno розробляє складаний смартфон Phantom V Yoga — доступнішу альтернативу Samsung Galaxy Flip5 або Motorola Razr 40 Ultra

Під час проведення виставки MWC 2023 компанія Tecno представила складаний смартфон Phantom V Fold 5G. Тепер стало відомо, що компанія розробляє більш доступну версію складного смартфона у формфакторі розкладачки. Ця модель під назвою Tecno Phantom V Yoga орієнтована на середній сегмент ринку і може стати доступнішою альтернативою пристроям Galaxy Flip5 або Motorola Razr 40 Ultra.

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Складаний смартфон Tecno Phantom V Yoga вже засвітився на фотографіях, що дозволяє ознайомитися з його дизайном. Пристрій має витягнутий складаний дисплей з роздільною здатністю FHD+ і круглий модуль основної камери. За попередніми даними, в цьому телефоні використовується процесор MediaTek Dimensity 8050, який є перейменованою версією чипа Dimensity 1300. Процесор включає 4 продуктивних ядра Cortex-A78 (1 з частотою до 3 ГГц і 3 з частотою 2,6 ГГц) і 4 енергоефективних ядра Cortex-A55.

Дисплей Tecno Phantom V Yoga має діагональ 6,75 дюйма та підтримує частоту оновлення 144 Гц. Пристрій містить 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої флешпам’яті. Головний модуль камери виконаний на базі 64-мегапіксельного сенсора, а передня камера – 32-мегапіксельна. Місткість батареї становить 4000 мАг. Підтримується швидке заряджання потужністю 66 Вт. Пристрій працює під керуванням операційної системи HIOS на базі Android 13.

Ціна Tecno Phantom V Yoga поки що не уточнюється.

Джерело: ithome