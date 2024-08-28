Tecno Phantom Ultimate 2 — смартфон з двома шарнірами розгортається у 10″ планшет

Над складаним смартфоном з двома місцями згину та потрійним дисплеєм працює не лише Huawei (орієнтовна ціна її монстра становить понад $4000). Компанія Tecno також розробляє подібний пристрій і вже представила його концепт під назвою Phantom Ultimate 2.

Поточні горизонтальні складані пристрої вже стирають межу між смартфонами та невеликими планшетами, але Phantom Ultimate 2 пропонує ще більший екран, який конкурує з повнорозмірними планшетами. Phantom Ultimate 2 може розширювати дисплей від 6,48-дюймової діагоналі в складеному стані до 10-дюймового планшетного варіанту. Пристрій використовує LTPO OLED-екран з роздільною здатністю 2880х1620 пікселів і співвідношенням сторін 4:3.

Tecno стверджує, що Phantom Ultimate 2 — це перший складаний пристрій із технологією TDDI, яка розміщує як драйвер дисплея, так і сенсорний датчик на одному чипі. Він також підтримує керування без дотику — коли рука зависає над поверхнею екрана. Пристрій вийшов доволі тонким. Його товщина у повністю складеному стані становить 11 мм. Таких компактних розмірів вдалося досягти завдяки подвійному шарнірному механізму власної розробки. Tecno перевірила шарнірний механізм на 300 тис. циклів складання. Компанія також створила найтоншу кришку акумулятора серед усіх смартфонів, розміром лише 0,25 мм.

Подвійний шарнір допомагає мінімізувати складки на екрані в середині дисплея. Tecno передбачає кілька унікальних випадків використання Phantom Ultimate 2, включаючи модель ноутбука зі складеною нижньою частиною з клавіатурою для нотаток. Режим намету розташовує дві рівні частини дисплея на протилежних сторонах для безперебійної розмови віч-на-віч на подвійному екрані з живим перекладом.

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Величезний 10-дюймовий екран Tecno Phantom Ultimate 2 також підтримує багатовіконний режим, який дозволяє одночасно запускати 3 або більше застосунків, що полегшує багатозадачність.

Tecno поки що не оприлюднила точних планів щодо запуску свого першого складного пристрою.

Джерело: gsmarena

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