Вийшов Fairphone 6 — модульний смартфон за €600 отримав систему аксесуарів

Смартфон Fairphone 6

Поки гіганти мобільного ринку змагаються, у кого камера має більше мегапікселів чи процесор гігагерців, Fairphone продовжує грати за власними правилами. Компанія представила новий смартфон Fairphone 6, який позиціюється як довговічний, ремонтопридатний та водночас естетичний пристрій. Разом з оновленими компонентами ця модель пропонує нову систему аксесуарів на гвинтах.

Модульний ремонтопридатний смартфон

Fairphone 6 отримав низку поліпшень порівняно з попередником. Тут стоїть чип Snapdragon 7s Gen 3 (як у Realme 14 Pro+), збільшена до 4415 мА·год батарея. Також компанія додала цікаву «фішку». Тепер до смартфона можна додавати модульні аксесуари, які кріпляться на задній панелі. Достатньо відкрутити два гвинти, а потім смартфон можна налаштовувати відповідно до власних забаганок. Наприклад, можна прикріпити картхолдер, петлю для пальця або шнурок. Комусь потрібні дизайнерські чохли, а кому більш до душі функціональний пластик із викруткою.

Для Fairphone 6 ремонт не становить проблеми, його можна провести навіть без відвідування спеціалізованої майстерні. Компанія пропонує деталі й відеоінструкції, тож навіть дисплей чи батарею можна замінити самостійно. 5-річна гарантія та 8 років програмної підтримки повинні стати додатковими аргументами на користь довговічності. Fairphone також пишається нейтральністю до електронних відходів і високим балом ремонтопридатності за новою системою ЄС.

Характеристики Fairphone 6

Смартфон Fairphone 6 отримав 6,31-дюймовий LTPO OLED-дисплей із роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 10–120 Гц, піковою яскравістю 1400 ніт і захистом Gorilla Glass 7i. Процесор Snapdragon 7s Gen 3 доповнюють 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та вбудоване сховище місткістю 256 ГБ (його покращили до UFS 3.1). Додатково можна встановити карту пам’яті microSDXC.

Основна камера на задній панелі має 50-мегапіксельний модуль з сенсором Sony Lytia 700C і оптичною стабілізацією зображення, а також надширококутний 13-мегапіксельний модуль. Фронтальна камера виконана на базі 32-мегапіксельного сенсора.

Батарея місткістю 4415 мА·год підтримує швидке дротове заряджання потужністю 30 Вт. Завдяки меншому дисплею корпус став компактнішим (коротшим та вужчим) і легшим (на 19 г) у порівнянні з попередником. При цьому він відрізняється ступенем захисту IP55 та витримкою падінь із висоти до 1,5 м.

На бічній грані є окремий жовтий тумблер, який запускає режим Moments. При його активації інтерфейс стає чорно-білим, і доступно лише 5 найважливіших застосунків. Такий собі цифровий мінімалізм. З коробки Fairphone 6 має Android 15 майже без надбудов. Для зацікавлених у приватності є спеціальна версія з /e/OS. Це альтернативна система на базі Android Open-Source Project, але без застосунків та сервісів Google, для тих, хто цінує конфіденційність більше за рекомендації YouTube.

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Fairphone 6 доступний у кольорах Cloud White, Forest Green та Horizon Black. Версія з Android 15 коштує €599, а за конфіденційну версію з /e/OS доведеться додатково доплатити €150.

Джерело: gsmarena