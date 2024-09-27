Новий телевізор LG G4 за $2400 показує повноекранну рекламу в режимі очікування

Рекламні заставки просувають як власну продукцію LG чи анонси сервісу LG Channels, так і продукти сторонніх компаній, повідомляє сайт FlatpanelsHD, який протестував новий OLED-телевізор LG G4, що коштує від $2400.

Сайт Android Authority тим часом припускає, що з часом реклама такого формату з’явиться й на старих смарттелевізорах LG. На щастя, її все ще можна вимкнути.

Flat Panels HD рекомендує зазирнути в додаткові налаштування і прибрати галочку з позиції «Реклама на заставці» (так само там можна відрегулювати інші формати оголошень).

Невідомо, чи поширилась ця реклама на окремі регіони чи інші моделі, але в LG раніше заявляли, що до кінця року запровадять більше реклами на платформі webOS, що працює на 200+ мільйонах смарттелевізорів по всьому світу.

Сайт The Verge своєю чергою нагадав, що розташування реклами в телевізорах LG повсюдно давно не новина — вже понад три роки навіть в магазині застосунків LG автоматично відтворюється аудіореклама, дещо лякаючи користувачів.

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