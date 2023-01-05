Новий тренд на CES 2023: TWS-навушники з сенсорним екраном на кейсі. Технологію презентовано у моделях JBL Tour Pro 2 та HP Poly Voyager Free 60

Кейси бездротових навушників можуть бути не лише сховищем та зовнішнім акумулятором. Компанії JBL та HP зробили їх зручним засобом керування, коли забезпечили невеликими сенсорними екранами. Дисплей відтворює найпростішу індикацію процесів та дозволяє перемикати треки або режими роботи.

Допомагаємо Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

Ще до CES 2023 JBL анонсувала бездротові навушники Tour Pro 2 з сенсорним екраном на кейсі для Європи, на виставці було зроблено оголошення про початок продажів у США. Заявлена ​​вартість $249,95 приблизно дорівнює американській ціні AirPods Pro.

Сенсорний LED-екран на корпусі JBL Tour Pro 2 з діагоналлю 1,45 дюйма може бути корисним, щоб пропустити трек, увімкнути або вимкнути ANC і навіть переглянути повідомлення. Навушники працюють до 10 годин від батареї з вимкненим ANC або до 8 годин з увімкненим. У них вбудовано шість мікрофонів для кращої чутності під час дзвінка. Навушники підтримують Bluetooth 5.3, але поки що без LE – технологію додадуть пізнішим оновленням.

Курс ПОБУДОВА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ Навчіться впроваджувати бізнес-процеси відповідно до нових цілей компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Навушники HP Voyager Free 60 Plus будуть продаватися корпоративним користувачам. Базова модель Voyager Free 60 поставляється зі звичайним зарядним кейсом, який додає 10 годин автономії у режимі розмови. Кейс моделі Plus має сенсорний OLED-екран, що дозволяє керувати відтворенням музики, гучністю та налаштуваннями, бачити стан батареї, а також приймати або відхиляти дзвінки.

За допомогою кейсу можна керувати підключенням до пристроїв – навушники підтримують багатоточкове сполучення та можуть пам’ятати до восьми підключень. Інші функції Voyager Free 60 Plus включають адаптивне активне шумозаглушення з режимом прозорості та технологію WindSmart для підвищення чіткості дзвінків. Є підтримка AptX та керування торканням на самих навушниках. Вони також мають рейтинг захисту від пилу та вологи IP54.

HP заявляє близько восьми годин прослуховування з увімкненим ANC, без допомоги кейсу. Він заряджається за допомогою USB-C або бездротово. Навушники мають кабель USB-3,5 мм, котрий можна під’єднати для прослуховування музики (без підтримки телефонних розмов).

Ідея функціонального екрана на кейсах TWS-навушників напрошується сама собою – керувати прослуховуванням або розмовою доторканнями до самих навушників не дуже зручно. Кейс має усе необхідне для розміщення екрана: невеликі пласкі поверхні та джерело живлення. У потенціалі використання кейса для моніторингу та управління може зробити TWS-навушники більш функціональним та самостійним пристроєм.

Джерело: The Verge