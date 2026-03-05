banner
05.03.2026

nubia представила Neo 5 GT від від €399: ігровий смартфон з вентилятором, 144 Гц і батареєю 6210 мА•год

Вадим Карпусь

nubia представила Neo 5 GT від від €399: ігровий смартфон з вентилятором, 144 Гц і батареєю 6210 мА•год
nubia Neo 5 GT

Бренд nubia представив на виставці Mobile World Congress 2026 нову лінійку ігрових смартфонів Neo 5. До серії увійшли три моделі: Neo 5, Neo 5 GT і Neo 5 Max. Поки що виробник повністю розкрив характеристики лише старшої моделі Neo 5 GT, яка отримала низку незвичних рішень для мобільного геймінгу.


Смартфон оснащений 6,8-дюймовою AMOLED-панеллю з роздільною здатністю 1.5K, частотою оновлення зображення 144 Гц і піковою яскравістю до 4500 ніт. Дисплей забезпечує частоту опитування торкання 3 049 Гц. Пристрій отримав процесор MediaTek Dimensity 7400 (як в Motorola Edge 60 Neo) та оперативну пам’ять LPDDR Max зі швидкістю до 6 400 Мбіт/с.

Головна особливість nubia Neo 5 GT — вбудований активний вентилятор охолодження. За словами компанії, це єдиний смартфон у своєму сегменті з таким рішенням. Вентилятор працює разом із великою камерою охолодження площею 29 508 мм². Така система допомагає тримати температуру під контролем навіть під час тривалих ігрових сесій і стабільно підтримувати продуктивність чипа. Для геймерів також передбачили 360-градусну ігрову антену та сенсорні тригери Neo Triggers 5.0 з частотою 550 Гц.

На задній панелі розташувалась потрійна камера з головним сенсором на 50 Мп. Для селфі встановили 16-мегапіксельну фронтальну камеру. Новинка отримала акумулятор місткістю 6 210 мА·год із двокомірковою конструкцією. Він підтримує швидку дротову зарядку потужністю 80 Вт. Для геймерів передбачили режим наскрізного заряджання — живлення подається безпосередньо на систему, минаючи батарею, що допомагає зменшити нагрівання під час гри. Смартфон також містить стерео динаміки з підтримкою DTS:X Ultra, має RGB-підсвітку корпусу, захист від пилу й бризок за стандартом IP64 та ігрову систему AI Game Space 5.0 з кількома функціями на базі штучного інтелекту.


Ігровий смартфон nubia Neo 5 GT планують продавати по всьому світу. Першими його отримають ринки Південно-Східної Азії. Стартова ціна складе €399, а покупцям запропонують три варіанти кольорів.

Базовий nubia Neo 5 коштуватиме від €299 і також вийде у трьох кольорах. Про модель nubia Neo 5 Max виробник розповів небагато, але підтвердив одну деталь — смартфон отримає великий дисплей діагоналлю 7,5 дюйма.

Представлений Nubia Z80 Ultra: Snapdragon 8 Elite Gen 5, оригінальний дизайн та екран без отвору

Джерело: gsmarena

