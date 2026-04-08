Забудьте про зарядку на цілий день: вийшов OnePlus Nord 6 з батареею на 9000 мАг

OnePlus Nord 6 з упаковкою / Image: Android Authority

OnePlus випустила Nord 6 — перший телефон компанії для ринків поза Китаєм із батареєю на 9000 мАг. Nord 6 отримав також деякі флагманські функції: чип серії Snapdragon 8 і AMOLED-дисплей 1.5K із частотою оновлення 165 Гц.





OnePlus переживає турбулентний період — за повідомленнями, компанія може скоротити присутність на ключових ринках, зокрема у США та Індії. Втім, це не заважає їй розширювати лінійку новими продуктами. Після кількох тижнів тизерів OnePlus офіційно представляє Nord 6 — перший телефон компанії для не-китайських ринків із масивною батареєю на 9 000 мАг, покликаною назавжди позбавити від тривоги за заряд. Велика батарея підтримується швидкою зарядкою 80W SuperVOOC, яка, за результатами тестування, відновлює заряд приблизно за 90-100 хвилин.

Батарея — головна особливість Nord 6, але не єдина. Попри статус середнього класу, телефон пропонує вищу продуктивність, ніж більшість конкурентів у своїй ціновій категорії, — завдяки чипу Snapdragon 8s Gen 4 і до 12 ГБ оперативної пам’яті. OnePlus пропонує дві конфігурації: 8 ГБ/128 ГБ і 12 ГБ/256 ГБ. З цим чипом Nord 6 також претендує на те, щоб потіснити OnePlus 15, забезпечуючи ті ж 165 fps у різних змагальних іграх: Call of Duty: Mobile, Brawl Stars, Clash of Clans тощо.

OnePlus поєднала потужне залізо з AMOLED-дисплеєм із частотою 165 Гц, роздільною здатністю 2772 × 1272 пікселів і заявленою пікової яскравістю 1800 нітів. Для кращого енергоспоживання передбачена змінна частота оновлення: 60, 90, 120, 144 і 165 Гц. Nord 6 навіть перевершує флагмани на кшталт Galaxy S26 Ultra завдяки 10-бітному дисплею, якого останньому бракує. Однак у підтримці HDR телефон поступається — він сумісний лише з базовим HDR10, без HDR10+ або Dolby Vision.

У дисплей інтегровано оптичний сканер відбитків пальців, а також підтримується Aqua Touch 2.0, що дозволяє користуватися телефоном мокрими руками. Попри величезну батарею, OnePlus Nord 6 виглядає напрочуд тонким і легким — і все завдяки технології кремній-вуглецю всередині. Товщина складає лише 8,5 мм, а вага — близько 217 грамів. Це робить його легшим за iPhone 17 Pro Max при батареї, яка приблизно вдвічі більша.





Телефон також захищений від пилу та води — він отримав сертифікати IP68, IP69 та IP69K, а також відповідає стандарту MIL-810H. Попри ці обіцянки, задня кришка та рамки з пластику можуть трохи розчарувати. Втім, OnePlus знаходить творчі способи згладити це враження — зокрема, завдяки особливому дизайну срібного варіанта. Два інших кольори, зелений і чорний, мають рівномірніше забарвлення.

Для фотографії Nord 6 оснащений двома тиловими камерами: 50 МП основною з сенсором Sony LYT-600 і 8 МП ширококутною. Третій отвір на задній панелі відведено під ІЧ-бластер, що дозволяє керувати побутовою технікою з телефону. Основна камера отримала OIS і підтримує зйомку відео 4K до 60 fps. Фронтальна камера використовує 32 МП сенсор з автофокусом — рідкість у цьому ціновому сегменті.

На програмному рівні телефон працює під керуванням OxygenOS 16 з AI-функціями OnePlus: AI Writer і Plus Mind, яку можна активувати кнопкою Plus Key. OnePlus перейшла на Plus Key ще в Nord 5 минулого року, тому її збереження не стало несподіванкою. Nord 6 отримає чотири оновлення Android і шість років оновлень безпеки.

OnePlus Nord 6 виходить в Індії, незабаром очікується поява в європейських країнах. На момент написання відома лише ціна для Індії — від $420. Інформацію про ціни та доступність буде оновлено після завершення презентації. Щодо виходу в Європі є важливий нюанс: конкретні терміни та регіони поки що залишаються під питанням — тривають чутки про скорочення присутності OnePlus на окремих ринках, і фани в Великій Британії, Європі та США з нетерпінням чекають підтвердження.

Ще серйозніша проблема — батарея. Через обмеження батарея на 9 000 мАг може не потрапити до версій для Європи — аналітики припускають, що там ємність буде значно меншою. Схожа ситуація вже траплялася з попередниками: Nord 5 отримав в Індії батарею на 6 800 мАг, тоді як для Європи її скоротили до 5 200 мАг — через регуляторні норми ЄС щодо транспортування акумуляторів. Tech Advisor так оцінює ситуацію з батареєю для Європи:

“Не дивуйтеся, якщо на Заході ми врешті отримаємо акумулятор десь на 7 000 мАг”, — зазначає видання, але додає, що OnePlus навряд чи відмовиться від потужної батареї як ключової характеристики навіть у регіонах із жорсткими обмеженнями.

Причина таких відмінностей — міжнародне транспортне законодавство. OnePlus офіційно пояснювала зменшення ємності в Європі законами ЄС щодо перевезення батарейних осередків із потужністю понад 20 Вт·год. Обхідний шлях існує: якщо упакувати два осередки разом, кожен з яких не перевищує ліміт, загальне обмеження не спрацьовує — саме так OnePlus реалізувала батарею на 6 000 мАг у моделі OnePlus 13 для США.

Однак така конструкція дорожча у виробництві, і компанія не завжди готова на неї йти у середньому ціновому сегменті. Щодо України — офіційних даних про вихід Nord 6 на вітчизняний ринок поки немає, але традиційно смартфони OnePlus потрапляють до України після виходу в сусідніх європейських країнах.

Джерело: Android Authority