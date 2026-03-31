OnePlus Nord CE 6 Lite засвітився з батареєю 7000 мА•год та ціною $240

Вадим Карпусь

OnePlus Nord CE 6 Lite засвітився з батареєю 7000 мА•год та ціною $240
OnePlus Turbo 6

OnePlus готує до випуску новий бюджетний смартфон Nord CE 6 Lite. До офіційного анонсу ще є час, але витік уже розкрив ключові характеристики майбутньої моделі.


За даними витоку, OnePlus Nord CE 6 Lite отримає 6,7-дюймовий LCD-дисплей з частотою оновлення 120 Гц. Смартфон, ймовірно, працюватиме на базі чипа MediaTek Dimensity 6300. Це 8-ядерний процесор, виготовлений за нормами 6-нм техпроцеса. Він вже зустрічався в моделях Moto G 2025, Moto G67 та Galaxy F70e. У тестах в AnTuTu V10 чип набирає близько 413 тис. балів. Наразі згадується лише одна конфігурація, яка включатиме 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованого сховища. Можливо, будуть також інші конфігурації.

Камера на задній панелі містить 50-мегапіксельний головний модуль. Про інші модулі наразі відомості відсутні. Проте відомо, що фронтальна камера отримала 16-мегапіксельний сенсор.

Одна з кочових переваг OnePlus Nord CE 6 Lite — акумулятор місткістю 7000 мА·год. Це лише трохи менше, ніж у флагмана OnePlus 15 (7300 мА·год), але все одно дуже серйозний показник для бюджетного класу. Водночас джерела зазначають, що зарядного адаптера в комплекті може не бути. Показники швидкості заряджання наразі не повідомляються. Пристрій отримає сканер відбитків пальців на бічній грані корпусу і працюватиме на актуальній версії OxygenOS.


Ціна OnePlus Nord CE 6 Lite в базовій конфігурації 6/128 ГБ становитиме близько $240. Окремо повідомляється, що OnePlus планує представити ще одну модель — Nord CE 6. Вона вийде у травні. А пристрій середнього класу Nord 6 покажуть уже 7 квітня.

Джерело: notebookcheck

