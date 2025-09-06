Представлений Motorola Edge 60 Neo: військовий захист, екран 3000 ніт, Dimensity 7400

Motorola розширила свою серію смартфонів Edge 60, представивши нову модель Edge 60 Neo. Ця версія приходить на зміну Edge 50 Neo та отримала новий процесор і збільшену батарею.

У смартфоні Motorola Edge 60 Neo встановлений 6,36-дюймовий OLED LTPO дисплей з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю до 3000 ніт. Екран підтримує стандарт HDR10+ та захищений склом Corning Gorilla Glass 7i. Новинка працює на 4-нм процесорі MediaTek Dimensity 7400, який доповнений оперативною пам’яттю обсягом до 12 ГБ та вбудованим сховищем місткістю до 512 ГБ.

Основна камера залишилась без змін у порівнянні з попередником:

Головний модуль ─ 50 МП Sony Lytia 700C з оптичною стабілізацією,

Ультраширококутний модуль ─ 13 МП з кутом огляду 120°,

Телефото модуль ─ 10 МП з 3-кратним оптичним зумом і OIS.

Для селфі передбачена 32-мегапіксельная фронтальна камера з діафрагмою f/2.4.

Акумулятор має місткість 5000 мА·год, що є суттєвим покращенням у порівнянні з минулорічною моделлю. Підтримується швидке дротове заряджання потужністю 68 Вт і бездротове заряджання потужністю 15 Вт. Серед інших характеристик: підтримка NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, сканер відбитків пальців під дисплеєм і стереодинаміки з Dolby Atmos.

Смартфон отримав сертифікацію IP68/IP69, а також відповідає стандарту міцності MIL-STD-810H, що гарантує стійкість до пилу, води та екстремальних умов експлуатації. Пристрій важить 174,5 г і має товщину 8,09 мм. Апарат постачається з Android 15.

Новий Motorola Edge 60 Neo буде доступний у Європі в кольорах Pantone Frostbite, Pantone Poinciana та Pantone Grisaille. Ціну компанія повідомить окремо для кожного ринку найближчими днями.

Джерело: gsmarena