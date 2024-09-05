«Нудно й повільно»: фільм «Джокер 2» викликав змішану реакцію критиків — 54/100 на Metacritic

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Але гра Хоакіна Фенікса у «Джокер: Божевілля на двох» залишається «потужною та зворушливою».

Режисер Тодд Філліпс представив продовження свого оскароносного «Джокера» на Венеційському кінофестивалі 2024 року. Фільм «Джокер: Божевілля на двох» (Joker: Folie À Deux) вийде в прокат у жовтні, але вже зараз викликав суперечливі відгуки критиків. На момент написання статті фільм отримав 60% схвальних відгуків на Rotten Tomatoes та 54 бали зі 100 на Metacritic.

Головні ролі в стрічці виконали Хоакін Фенікс, який повернувся до образу Артура Флека/Джокера, та Леді Гага, яка втілила Харлі Квінн. До акторського складу також приєдналися Брендан Глісон і Кетрін Кінер, а Зазі Бітц знову зіграла свою роль із першого фільму.

Девід Руні, головний кінокритик The Hollywood Reporter, назвав фільм «нерівним». Він похвалив гру Леді Гаги, але зазначив, що сиквелу бракує міцної сюжетної основи. На думку Руні, перший «Джокер» мав більш ґрунтовну структуру, побудовану на елементах фільмів Мартіна Скорсезе.

Джо-Енн Тітмарш із лондонської Evening Standard погодилася із цією оцінкою. Вона відзначила, що фільму бракує «відчуття божевілля, яке бере контроль». Критик також додала, що попри цікавого головного персонажа, стрічка виявилася нудною та повільною.

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Еллісон Віллмор з Vulture вважає, що Артур Флек у виконанні Фенікса «просто не такий цікавий, попри всі зусилля актора». Вона також зазначила, що персонаж стає «боксерською грушею» для режисера, який піддає його численним приниженням.

Пітер Бредшоу з The Guardian зауважив, що Леді Гага недостатньо використана у фільмі, попри галас навколо її участі. Він вказав, що сюжет не дає достатньо можливостей для розвитку її персонажа.

Втім, деякі критики високо оцінили новий підхід Філліпса до історії Джокера та його подруги. Метью Тернер з NME назвав фільм «соціально відповідальним», який цікаво досліджує наслідки подій першої частини.

Джеффрі Макнаб із The Independent відзначив, що режисер «явно отримував задоволення», створюючи своєрідний «тур крізь століття Голлівуду» за допомогою музичних номерів та посилань на класику кіно. Він також високо оцінив гру Фенікса, яка залишається «потужною та зворушливою».

Джон Нуджент з Empire вважає, що музичні моменти допомогли розкрити історію. Він зазначив, що нестандартне виконання пісень Феніксом і Гагою передає те, чого бракує діалогам. Критик також відзначив, що на відміну від похмурого тону першого фільму, у сиквелі присутні нотки надії.

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Змішані оцінки на агрегаторах рецензій відображають різноманітність думок критиків щодо «Джокера: Божевілля на двох». Попри це, інтерес публіки до фільму залишається високим, і глядачі зможуть сформувати власну думку після прем’єри в кінотеатрах. В Україні стрічка вийде на великі екрани 3 жовтня 2024 року, на день раніше за світову прем’єру.

Джерело: Hollywoodreporter

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