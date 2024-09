Новий тизер «Джокер: Божевілля на двох» показав Гарві Дента

Warner Bros опублікувала півхвилинний тизер для «Джокер: Божевілля на двох» / Joker: Folie à Deux, який вперше демонструє відомого персонажа..

У «Джокер 2» Гарві Дента зіграє актор Гаррі Лоуті, він ненадовго з’являється у відео. Артур Флек (Хоакін Фенікс) спостерігає за ним на пресконференції по телевізору. Як відомо більшості шанувальників, у всесвіті DC Дент зрештою стає лиходієм Дволикім, одним із найвідоміших ворогів Бетмена. До цього він обіймав посаду окружного прокурора міста Ґотем.

Сценарист та режисер Тодд Філліпс не вагається відступати від канонів DC. Гарлі Квін та Джокер у його інтерпретації суттєво від них відрізняються, схоже й образ Дволикого дещо інший. У тизері Гарві Дент молодший, ніж в минулих відтвореннях. На пресконференції він рішуче засуджує дії Артура та його прибічників.

Хоча це перший справжній погляд на Дента у «Джокер: Божевілля на двох», найбільш уважним прихильникам фільму вже було відомо, що він буде у продовженні. У липневому трейлері фанати помітили, що рядок діалогу «Вони вважають, що Артур Флек — якийсь мученик» був приписаний Денту в субтитрах відео на YouTube. Згадки про Дента також є на фотографіях зі знімальних майданчиків, які просочилися минулого року.

Put on a happy face. Joker: Folie à Deux – only in theaters and @imax, October 4. #JokerMovie #FilmedForIMAX pic.twitter.com/CqDld31gVg

— Joker Movie (@jokermovie) September 3, 2024