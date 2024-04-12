Образливий коментар Dbrand в X (Twitter) обійшовся компанії в $10 тис. Але видалити твіт її змусив тиск Маркеса Браунлі

Виробник чохлів для телефонів Dbrand відомий своїм зухвалим ставленням до користувачів і технологічних компаній. Однак цього разу така поведінка зіграла з компанією злий жарт та призвела до виплати $10 тис. клієнту як вибачення за расистський коментар щодо прізвища.

Все почалося з того, що у вівторок Dbrand перепублікувала в X (Twitter) скаргу від клієнта Бхувана Чітранша (Bhuwan Chitransh), який сказав, що покриття, яке вони придбали для свого MacBook, змінило колір лише через 2 місяці. На це Dbrand відповіла грубим повідомленням, яке римувало прізвище клієнта зі словом «rash» («висипка»).

«Твоє прізвище, по суті, лайнова висипка, будь серйозним»

Пізніше Чітранш відповів, сказавши, що публікація Dbrand відображає її расистський погляд щодо індійських клієнтів.

Наступного дня компанія заявила, що зробила «велику помилку». Dbrand написала, що вибачилася перед Чітраншем і запропонував йому $10 тис. «як жест доброї волі». При цьому компанія заявила, що й надалі буде висміювати клієнтів.

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Well that escalated quickly. 1. Yes – we made fun of a guy's name. It was a huge fumble. 2. We apologized to him directly and offered him $10,000 as a gesture of goodwill. 3. We've been poking fun at customers on social media for over a decade now. We're not going to stop, but… — dbrand (@dbrand) April 10, 2024

Однак Dbrand не видаляла оригінальну публікацію, доки відомий технічний відеоблогер Маркес Браунлі не опублікував заяву, що це завдало «непотрібної» шкоди.

@dbrand Won't be working with dbrand until that original tweet is deleted, at least. You're allowed to make shitty jokes, but the internet has made it pretty clear what it think about this one, and the harm from it is unnecessary I've been around long enough to see a LOT of… — Marques Brownlee (@MKBHD) April 11, 2024

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«Не працюватиму з dbrand принаймні доки цей оригінальний твіт не буде видалено», — сказав Браунлі. «Вам дозволено відпускати лайнові жарти, але інтернет досить чітко дав зрозуміти, що він думає про це, і шкода від цього непотрібна».

Dbrand видалила пост через кілька годин, визнавши, що вона «створила платформу для ненависті». У відповідь Браунлі, який працював з Dbrand над лінійкою покриттів пристроїв зі значками, сказав, що «приємно, що ви повернулися» після того, як компанія видалила свій образливий пост.

Генеральний директор Dbrand Адам Іджаз заявив, що коментар був «серйозною помилкою в судженні», додаючи, що підтримка Браунлі допомогла компанії «ретельніше обдумати» коментар.

Джерело: The Verge