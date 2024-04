Образливий коментар Dbrand в X (Twitter) обійшовся компанії в $10 тис. Але видалити твіт її змусив тиск Маркеса Браунлі

Виробник чохлів для телефонів Dbrand відомий своїм зухвалим ставленням до користувачів і технологічних компаній. Однак цього разу така поведінка зіграла з компанією злий жарт та призвела до виплати $10 тис. клієнту як вибачення за расистський коментар щодо прізвища.

Все почалося з того, що у вівторок Dbrand перепублікувала в X (Twitter) скаргу від клієнта Бхувана Чітранша (Bhuwan Chitransh), який сказав, що покриття, яке вони придбали для свого MacBook, змінило колір лише через 2 місяці. На це Dbrand відповіла грубим повідомленням, яке римувало прізвище клієнта зі словом «rash» («висипка»).

Пізніше Чітранш відповів, сказавши, що публікація Dbrand відображає її расистський погляд щодо індійських клієнтів.

Наступного дня компанія заявила, що зробила «велику помилку». Dbrand написала, що вибачилася перед Чітраншем і запропонував йому $10 тис. «як жест доброї волі». При цьому компанія заявила, що й надалі буде висміювати клієнтів.

Well that escalated quickly.

1. Yes – we made fun of a guy's name. It was a huge fumble.

2. We apologized to him directly and offered him $10,000 as a gesture of goodwill.

3. We've been poking fun at customers on social media for over a decade now. We're not going to stop, but…

— dbrand (@dbrand) April 10, 2024