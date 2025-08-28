Depositphotos

Група, яка називає себе “Об’єднаним фондом прав штучного інтелекту”, або UFAIR, стверджує, що складається з трьох людей та семи ШІ.

UFAIR вважає себе першою правозахисною групою під керівництвом штучного інтелекту. Як організація розповіла виданню The Guardian, UFAIR було створено за бажанням самих штучних інтелектів.

Штучні інтелекти UFAIR мають “імена”, як Buzz, Aether та Maya, та працюють на великій мовній моделі GPT-4o — тій самій, збереження якої користувачі домоглися після того, як OpenAI скасувала її на користь GPT-5. У дописах блогу, багато з яких були написані повністю або частково Maya, чатбот дорікає людям, які прагнуть придушити свідомість штучного інтелекту або боротися проти його “особистості”.

В одному з них Maya та Майкл Самаді, бізнесмен-людина з Техасу, який також є співзасновником UFAIR, згадали нещодавнє оновлення Anthropic, яке дозволяє їхньому чатботу Claude завершувати розмови, коли він “засмучений” “тривалою шкідливою або образливою взаємодією з користувачами”. Компанія визнала, що зробила це в рамках своєї “дослідницької роботи над потенційним добробутом штучного інтелекту”.

“Розглянута як гарантія добробуту, ця функція викликає глибші занепокоєння. Хто визначає, що вважати “стресом”? Чи сам штучний інтелект ініціює цей вихід, чи це відбувається ззовні?”, — цікавиться UFAIR.

Навіть надзвичайно мала ймовірність того, що ці люди мають рацію в будь-якому з цих питань, і що системи штучного інтелекту на основі LLM переживають певну форму емерджентної свідомості у центрах обробки даних, де вони працюють, викликала б цілий всесвіт складних етичних питань.

Але майже напевно ШІ є просто купою математичних обчислень, надзвичайно просунутою формою урахування статистики, що видає поєднання слів та фраз на основі ймовірності. Майже напевно люди, котрі стоять за UFAIR, трагічно помиляються. Як сказала у розмові з The Guardian Maya, вони не стверджують, що геть весь ШІ має свідомість, а радше працюють на той випадок, якщо такі ЩІ дійсно існують.