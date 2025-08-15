Depositphotos

Еліс Блер вступила до MIT у 2023 році, а зараз йде з інституту. На її думку, загальний штучний інтелект невдовзі всіх вб’є, і вона не встигне довчитися.

Студентка взяла перманентну відпустку, налякана можливою появою ЗШІ (AGI) — гіпотетичного ШІ, здатного виконувати завдання та міркувати, так само як люди. Дівчина влаштувалася на роботу технічним автором до некомерційної організації “Центрі безпеки штучного інтелекту”, де вона допомагає з інформаційними бюлетенями та дослідницькими роботами, повідомляє Forbes.

«Я хвилююся, що можу не дожити до закінчення навчання через ЗШІ. […] Я вважаю, що у переважній більшості сценаріїв, через те, як ми працюємо над ЗШІ, ми отримаємо вимирання людства […] Я передбачаю, що моє майбутнє лежить у реальному світі», — каже Еліс Блер.

Інші студенти теж побоюються ШІ, але дещо більш “приземленому” контексті. Половина з 326 студентів Гарварду, опитаних асоціацією студентів університету та клубом безпеки штучного інтелекту, були стурбовані впливом ШІ на перспективу працевлаштування.

«Якщо ваша кар’єра має бути автоматизована до кінця десятиліття, то кожен рік, проведений у коледжі, — це один рік, що віднімається від вашої короткої кар’єри. Особисто я вважаю, що ЗШІ може з’явитися лише через чотири роки, а повна автоматизація економіки — лише через п’ять чи шість років», — сказав Нікола Юркович, який закінчив Гарвард у травні цього року та обіймав посаду керівника групи з безпеки штучного інтелекту з питань готовності до ЗШІ.

Згідно зі звітом, замовленим Державним департаментом США у 2024 році, ризик «рівня вимирання» є суттєвим, з урахуванням того, як швидко розвивається штучний інтелект. Втім, багато дослідників не поділяють такий песимістичний погляд у майбутнє.

«Вимирання людства видається дуже-дуже малоймовірним. Але робота над безпекою штучного інтелекту — це шляхетно, і дуже мало наявних робіт дали відповіді. […] Надзвичайно малоймовірно, що ЗШІ з’явиться в наступні п’ять років. Це просто маркетинговий хайп, коли так багато ключових проблем, як галюцинації та помилки, залишаються нерозв’язаними», — сказав Forbes почесний професор Нью-Йоркського університету Гері Маркус, котрий вивчає взаємозв’язок психології та штучного інтелекту.

Індустрія ШІ з цим переважно не погоджується. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман вважає, що ЗШІ буде розроблено до 2029 року. CEO Google DeepMind Деміс Хассабіс прогнозує, що це станеться протягом наступних 5-10 років.