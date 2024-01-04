OLED телевізори LG 2024 року ─ наголос на штучний інтелект та покращення зображення

Минулого року під час виставки CES 2023 компанія LG акцентувала увагу на високій яскравості зображення своїх OLED телевізорів. Але вже 2024 року компанія переключила свою увагу на штучний інтелект. Хоча це не єдине покращення.

Оновлена лінійка OLED телевізорів LG тепер підтримує змінну частоту оновлення зображення до 144 Гц (раніше 120 Гц), що має порадувати гравців. У новій серії G4 вперше реалізовано технологію Micro Lens Array на великому 83-дюймовому екрані. Тим часом, до лінійки OLED M 2024 додається 65-дюймова модель меншого розміру.

Але все ж таки головна тема в телевізорах LG 2024 року ─ це ШІ. Новий процесор LG a11, встановлений у моделях M4 та G4 (але не в більш масових C4 та B4), пропонує покращення графічної продуктивності на 70% та приріст швидкості обробки на 30% у порівнянні з попередником.

Масштабування за допомогою ШІ не є нововведенням в OLED телевізорах LG, але компанія рекламує поліпшення цього року як більш потужні та всеосяжні, ніж будь-коли раніше. За словами LG, ШІ тепер розуміє творчий задум і може відповідним чином коригувати налаштування зображення телевізора. Чип a11 використовує «точний аналіз зображення на рівні пікселів, щоб ефективно підвищити різкість об’єктів і фону, які можуть здатися розмитими». Крім того, «процесор штучного інтелекту вміло уточнює кольори, аналізуючи відтінки, які часто використовуються, які найкраще передають настрій та емоційні елементи, задумані режисерами та творцями контенту». Технологія Dynamic Tone Mapping Pro розбиває зображення на блоки і точно налаштовує яскравість та контрастність, аналізуючи зміни яскравості в тих місцях, де світло потрапляє у сцену, створюючи зображення, що виглядають більш тривимірними. Прихильники чистоти зображення можуть вимкнути ці режими штучного інтелекту.

Тепер між можливостями лінійки G4, оснащеної технологією ШІ, і C4, у якої її немає, буде суттєвіший розрив, ніж між торішніми G3 і C3, відмінності яких в основному зводилися до яскравості. На серії M4 і G4, як і раніше, надається п’ятирічна гарантія LG на будь-які дефекти зображення, включаючи вигоряння.

Серія початкового рівня B4 також має деякі цікаві покращення. Тепер телевізори мають по 4 повносмугові порти HDMI 2.1, кожен з яких підтримує ігри з роздільною здатністю 4K і частотою 120 Гц. Це стало можливо завдяки новому чипу a8. LG також пообіцяла протягом 5 років випускати оновлення webOS для своїх телевізорів, починаючи з 2022 року.

LG ще не розкрила ціни на лінійку OLED телевізорів 2024 року, але надала інформацію щодо розмірів екранів:

LG Signature OLED M

97 дюймів

83 дюйми

77 дюймів

65 дюймів

LG G4 OLED

97 дюймів

83 дюйми

77 дюймів

65 дюймів

55 дюймів

LG C4 OLED

83 дюйми

77 дюймів

65 дюймів

55 дюймів

48 дюймів

42 дюймів

LG B4 OLED

77 дюймів

65 дюймів

55 дюймів

48 дюймів

Джерело: The Verge