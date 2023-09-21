Новини Софт 21.09.2023 о 11:09

OpenAI анонсувала DALL-E 3 ─ інтеграція ChatGPT та покращені методи безпеки

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Вадим Карпусь

Автор новин

OpenAI анонсувала третю версію генеративної платформи візуального мистецтва DALL-E. Нова версія дозволяє використовувати ChatGPT для створення описів та включає більше опцій безпеки.

DALL-E перетворює текстові описи на зображення, але версія DALL-E 2 досі помилялася, часто ігноруючи конкретні формулювання. За словами дослідників OpenAI, остання версія набагато краще розуміє контекст.

Новою функцією DALL-E 3 є інтеграція з ChatGPT. Завдяки цьому користувачам не потрібно вигадувати детальний опис самостійно, а можна попросити одну модель ШІ вигадати текст для іншого ШІ. DALL-E краще працює з довшими описами.

Під час розробки DALL-E 3 компанія OpenAI приділила велику увагу питанням безпеки для запобігання створенню непристойних або потенційно ненависницьких зображень. OpenAI заявила, що працювала із зовнішніми «червоними командами» (які навмисно намагалися зламати систему) і покладалася на класифікатори введення (спосіб навчити мовні моделі ігнорувати певні слова). Це дозволить уникнути використання надто відвертих чи жорстоких описів. DALL-E 3 також не зможе відтворювати зображення громадських діячів, якщо у підказці конкретно згадується ім’я. Крім того, DALL-E 3 навчена відмовлятися від створення зображень у стилі художників, що нині живуть.

Нова версія DALL-E 3 спочатку буде випущена для користувачів ChatGPT Plus та ChatGPT Enterprise ─ у жовтні. Восени вона стане доступною для дослідницьких лабораторій і API сервісів. OpenAI не повідомила, коли буде випущена безплатна загальнодоступна версія.

Джерело: The Verge

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