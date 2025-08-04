Новини Софт 04.08.2025 comment views icon

OpenAI готує новий платний тариф ChatGPT Go за $10

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Катерина Даньшина

Редактор новин

OpenAI готує новий платний тариф ChatGPT Go за $10
ШІ-модель OpenAI, ймовірно, отримає новий платний тариф ChatGPT Go / Depositphotos

Дослідник ШІ Тібор Блахо знайшов в коді ChatGPT згадку про новий платний тариф під назвою “Go”, дешевший за нині доступні Plus і Pro — очікується, що його ціна не перевищуватиме $10-15.

Наразі OpenAI пропонує два рівні передплати (окрім доступного всім безплатного): початковий Plus за $20 і Pro за $200 з необмеженим доступом до моделей ШІ і нових функцій.

OpenAI готує новий платний тариф ChatGPT Go за $10
Тарифи ChatGPT

Доступніший тариф Go, ймовірно, надасть користувачам постійний доступ до сучасних моделей, таких як o3, але без преміум-функцій — на кшталт користування ChatGPT Agent, розширених налаштувань чи опцій розробника.

Окрім плану Go, OpenAI, за даними digitalinformationworld, готує нові функції для веб-версії ChatGPT, серед яких розділ “Улюблене” та опція “Закріпити чат”.

OpenAI готує новий платний тариф ChatGPT Go за $10
Скриншот: digitalinformationworld

Розширені функції налаштування так само почали з’являтися в бета-версії 1.2025.210 додатка ChatGPT для Android, вони серед іншого включають додаткову палітру кольорів для тем.

OpenAI готує новий платний тариф ChatGPT Go за $10
Скриншот: digitalinformationworld

Ймовірно, більше інформації про ці три зміни нам нададуть на момент презентації GPT-5 — нової версії ШІ-моделей OpenAI. Однак, за даними The Information, в цьому випадку не слід розраховувати на “революцію” — на нас радше чекає “скромне оновлення”. Внутрішні тести показують певний прогрес у таких сферах, як програмування, математика та виконання складних інструкцій, але стрибка відповідного до переходу з GPT-3 (2020) до GPT-4 (2023) не буде.

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