OpenAI готує новий платний тариф ChatGPT Go за $10

Дослідник ШІ Тібор Блахо знайшов в коді ChatGPT згадку про новий платний тариф під назвою “Go”, дешевший за нині доступні Plus і Pro — очікується, що його ціна не перевищуватиме $10-15.

Наразі OpenAI пропонує два рівні передплати (окрім доступного всім безплатного): початковий Plus за $20 і Pro за $200 з необмеженим доступом до моделей ШІ і нових функцій.

Доступніший тариф Go, ймовірно, надасть користувачам постійний доступ до сучасних моделей, таких як o3, але без преміум-функцій — на кшталт користування ChatGPT Agent, розширених налаштувань чи опцій розробника.

Mentions of a new “ChatGPT Go” plan have been added to the ChatGPT web app pic.twitter.com/jY9JLaBlOU

