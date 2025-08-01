Новини Софт 01.08.2025 comment views icon

GPT-5 наближається: Windows 11, Microsoft 365 Copilot та Azure вже вносять зміни

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Олексій Єрін

Автор новин

GPT-5 наближається: Windows 11, Microsoft 365 Copilot та Azure вже вносять зміни
Microsoft 365 Copilot / Microsoft

В мережі з’являється все більше інформації про нове покоління мовної моделі ШІ — GPT-5.

Фахівці медіапорталу Windows Latest помітили, що в деяких пристроях на Android та iOS з’явився новий режим ШІ-помічника під назвою “Smart”. Провівши технічний аналіз режиму, дослідникам вдалося знайти багато цікавої інформації.

GPT-5 наближається: Windows 11, Microsoft 365 Copilot та Azure вже вносять зміни
Як виглядає режим «Smart» у деяких пристроях / Windows Latest

Встановивши застосунок Copilot окремо, Windows Latest звернуло увагу на модуль “SmartChatModeProvider”. Останній додає параметр “Smart” у тег “SendMessageMode.Smart”, коли користувач відправляє повідомлення у чат. У бекенді цей тег визначає, яку саме модель ШІ використовувати при обробці. Наразі за цим параметром більшість запитів адресуються до моделі GPT-4, але виданню вдалося зафіксувати випадки, коли деякі з них відправлялись і на GPT-5.

Також було помічено, що під час обробки запитів використовувалися різні версії ШІ-помічника п’ятого покоління, проте виданню не вдалося зрозуміти, як вони між собою пов’язані. Можливо, це стандартний та аналітичний режими роботи чатбота.

Крім того, знайдено ще дві функції — windowscomposersmartmode та smart-mode-default, які визначають, чи буде режим “Smart” видимий користувачу й в якому саме режимі він буде доступним. Видання зазначає, що це свідчить про активацію Smart-кнопки на стороні сервера, а не користувача. Також серед висновків вказано, що безплатна версія GPT-5 може бути доступною усім користувачам, але обмеженою за кількістю запитів. Ще з цікавого — виданню вдалося знайти посилання на режим “Smart” у браузері Microsoft Edge, який з останніми оновленнями отримав функцію пошуку через Copilot.

GPT-5 наближається: Windows 11, Microsoft 365 Copilot та Azure вже вносять зміни
ШІ-пошук у Microsoft Edge / Windows Latest

Скоріш за все, першими застосунками, які використовуватимуть чатбот нового покоління, будуть ШІ-помічник Microsoft — Copilot, офісний пакет Microsoft 365 та хмарна платформа Azure, адже саме у них наразі виявлено найбільше ознак інтеграції GPT-5.

Джерело: Windows Latest

 

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