ChatGPT домінує серед ШІ-чатботів: понад 80% сеансів у світі, понад 90% в Україні

Чатбот №1: ChatGPT отримує понад 80% трафіку серед ШІ-сервісів / Depositphotos

Інколи може здаватися, що коли мова заходить про ШІ-чатботи, більшість відразу думає про ChatGPT. І як показує нова статистика, це не просто відчуття — це реальність, підкріплена даними.

Аналітична компанія Statcounter, відома своїм моніторингом частки ринку браузерів, операційних систем і соцмереж, нещодавно почала відстежувати трафік на сайтах сервісів ШІ. У список увійшли ChatGPT, Google Gemini, Claude AI, Microsoft Copilot, Perplexity AI та інші. І за результатами дослідження, ChatGPT залишає конкурентів далеко позаду — його частка перевищує 80% і продовжує зростати.

Популярність ChatGPT в цифрах

Statcounter почала фіксувати активність користувачів на ШІ-сервісах у березні. І з того часу розклад майже не змінився: ChatGPT — беззаперечний лідер, тоді як інші чатботи зібрані в умовний «другий ешелон».

У липні в США частка сеансів виглядала так:

ChatGPT — 80,22% Microsoft Copilot — 9,51% Perplexity — 5,61% Google Gemini — 2,67% Claude — 1,56% Deepseek — 0,43%

Щоправда, ще в березні Perplexity несподівано зібрав 16% аудиторії, але з тих пір швидко здав позиції. У той же час Microsoft Copilot, навпаки, повільно, але впевнено зростає: з менше ніж 1% у березні до майже 10% нині.

На глобальному рівні тенденції схожі. На ChatGPT припадає 82,69% усіх сеансів, а далі знову йдуть Perplexity (8,06%), Copilot (4,56%), Gemini (2,2%), Deepseek (1,59%) і Claude (0,91%).

В Україні домінування ChatGPT ще помітніше:

ChatGPT — 91,68% Google Gemini — 2,98% Microsoft Copilot — 2,47% Perplexity — 1,58% Claude — 1,2% Deepseek — 0,08%

Statcounter не деталізує, як саме вони фіксують візити на ШІ-сервіси. Відомо лише, що щомісяця вони аналізують понад 5 млрд переглядів сторінок на понад 1,5 млн сайтів. Завдяки кукам система бачить, з яких пристроїв і з якими ОС користувачі заходять, а також — з яких пошукових систем вони прийшли.

Але на відміну від пошуковиків, ШІ-чатботи майже не ведуть користувача далі. Навпаки, вони намагаються одразу дати відповідь, не посилаючись на джерела чи сайти. Це тривожить багатьох творців контенту, особливо на тлі появи функцій на кшталт AI Mode у Google або пошуку на базі ШІ.

Statcounter поки не прокоментувала, як саме оцінює трафік ChatGPT та інших подібних сервісів. Але навіть попри це, масштаби домінування ChatGPT вражають.

З урахуванням цих даних, ChatGPT не просто лідер, а монополіст серед масових ШІ-інструментів для споживачів. Його популярність пояснюється не лише раннім стартом, а й стабільною якістю, широкими можливостями і впізнаваністю.

Джерело: pcworld, Statcounter