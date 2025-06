OpenAI запустила ще розумніший ШІ o3-pro та на 80% знизила ціну моделі o3

У сфері штучного інтелекту завжди кипить життя, й щось цікаве відбувається ледь не щодня. Цього разу OpenAI представила нову, «прокачану» версію свого міркуючого ШІ — o3-pro. Ця версія стала логічним продовженням моделі o3, яка вийшла трохи раніше. А тепер стало ще краще. Принаймні, так кажуть у самій OpenAI. Розбираймось, що там нового і навіщо це знати тим, хто працює з кодом, текстами або просто хоче мати розумного цифрового помічника.

Отже, OpenAI офіційно запустила модель o3-pro, яку вважає своєю найздібнішою на сьогодні. На відміну від більшості класичних мовних моделей, моделі з «міркуванням» (тобто розумовою логікою) покликані працювати з проблемами покроково. Саме тому вони краще справляються з математикою, фізикою, програмуванням і складними запитами.

OpenAI каже, що всі тестери віддали перевагу o3-pro над звичайною o3. Особливо сильно модель проявила себе в галузях, де потрібна ясність, логіка й структурованість: наука, освіта, програмування, бізнес та письмова підтримка. Крім того, користувачі високо оцінили точність, зрозумілість і вміння моделі слідувати інструкціям.

OpenAI o3-pro is available in the model picker for Pro and Team users starting today, replacing OpenAI o1-pro.

Enterprise and Edu users will get access the week after.

As o3-pro uses the same underlying model as o3, full safety details can be found in the o3 system card.…

