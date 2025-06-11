OpenAI запустила ще розумніший ШІ o3-pro та на 80% знизила ціну моделі o3

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У сфері штучного інтелекту завжди кипить життя, й щось цікаве відбувається ледь не щодня. Цього разу OpenAI представила нову, «прокачану» версію свого міркуючого ШІ — o3-pro. Ця версія стала логічним продовженням моделі o3, яка вийшла трохи раніше. А тепер стало ще краще. Принаймні, так кажуть у самій OpenAI. Розбираймось, що там нового і навіщо це знати тим, хто працює з кодом, текстами або просто хоче мати розумного цифрового помічника.

Отже, OpenAI офіційно запустила модель o3-pro, яку вважає своєю найздібнішою на сьогодні. На відміну від більшості класичних мовних моделей, моделі з «міркуванням» (тобто розумовою логікою) покликані працювати з проблемами покроково. Саме тому вони краще справляються з математикою, фізикою, програмуванням і складними запитами.

OpenAI каже, що всі тестери віддали перевагу o3-pro над звичайною o3. Особливо сильно модель проявила себе в галузях, де потрібна ясність, логіка й структурованість: наука, освіта, програмування, бізнес та письмова підтримка. Крім того, користувачі високо оцінили точність, зрозумілість і вміння моделі слідувати інструкціям.

OpenAI o3-pro is available in the model picker for Pro and Team users starting today, replacing OpenAI o1-pro. Enterprise and Edu users will get access the week after. As o3-pro uses the same underlying model as o3, full safety details can be found in the o3 system card.… — OpenAI (@OpenAI) June 10, 2025

Окремо відзначимо, що o3-pro має доступ до набору інструментів. Тобто вона може шукати в інтернеті, аналізувати файли, працювати з візуальними даними, запускати Python-код, використовувати пам’ять для персоналізації відповідей та багато іншого. Утім, є й невеликий нюанс — через складність обробки відповіді модель працює трохи повільніше, ніж попередня версія o1-pro. Та хіба це проблема, якщо відповідь дійсно якісна?

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Є й кілька обмежень. Наприклад, тимчасові чати з моделлю в ChatGPT зараз вимкнені через технічні проблеми, які OpenAI ще вирішує. Генерація зображень теж недоступна — якщо вам потрібно намалювати кота з лицем Ейнштейна, доведеться звертатися до інших моделей. Також Canvas — робочий простір із підтримкою ШІ — поки що не сумісний з o3-pro.

Зате є чим похизуватись у плані продуктивності. За словами OpenAI, o3-pro показала круті результати в бенчмарках. На тесті AIME 2024, що перевіряє математичні навички моделей, вона перевершила флагманський ШІ Google — Gemini 2.5 Pro. А на тесті GPQA Diamond, який фокусується на PhD-рівні знань із природничих наук, o3-pro обійшла Anthropic Claude 4 Opus.

Новинка вже доступна для користувачів ChatGPT Pro та Team, а через тиждень з’явиться для корпоративних та освітніх акаунтів. Також o3-pro уже інтегровано в API для розробників — тобто кожен, хто використовує OpenAI у своїх сервісах, може почати експерименти вже сьогодні.

Що цікаво — тарифи на використання o3-pro у API досить суттєві: $20 за мільйон вхідних токенів та $80 за мільйон вихідних. Для тих, хто не щодня рахує в токенах: мільйон вхідних — це приблизно 750 тис. слів. А це — на хвилиночку — в 4 рази більше, ніж має «Війна і мир».

Водночас OpenAI знижує ціну на доступ до моделі o3. На Хоча на момент релізу o3 була найпотужнішою моделлю, доступною від OpenAI, вона не отримала широкого поширення серед розробників через свою ціну порівняно з іншими альтернативами. Модель Google Gemini 2.5 Pro пропонувала майже таку ж продуктивність за чверть вартості, тоді як моделі Anthropic Claude 3.7 забезпечували кращу продуктивність кодування за аналогічною ціною.

Тепер OpenAI відреагувала на відгуки розробників й знизила ціну моделі o3 майже на 80%. На момент запуску ціна моделі o3 становила $10 за мільйон вхідних токенів та $40 за мільйон вихідних токенів. Станом на сьогодні OpenAI знижує ціну до $2 за мільйон вхідних токенів та $8 за мільйон вихідних токенів. Це зниження ціни робить o3 набагато привабливішим варіантом для розробників.

Джерело: techcrunch, neowin

Розділ Технології виходить за підтримки

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