OpenAI запустила в Україні бюджетну передплату ChatGPT Go за $4

Катерина Даньшина

Скриншот: @oooneuro

В українських акаунтах ChatGPT з’явився новий бюджетний тариф за $4.

ChatGPT Go включає всі функції безплатної версії, а також розширений доступ до GPT-5, створення зображень, завантаження файлів, аналізу даних та інших функцій поряд зі збільшеним контекстним вікном. Тариф доступний як у мобільних застосунках Android та Apple, так і на macOS та Windows.

ChatGPT / OpenAI

Цікаво, що в різних інтерфейсах ChatGPT Go пропонує різну вартість: до прикладу в безплатній веб-версії для неавторизованих користувачів тариф пропонується за ціною у $7.

Скриншот: ITC

Повний перелік країн з доступністю ChatGPT Go можна переглянути за посиланням.

Серед інших доступних тарифів: ChatGPT Plus за місячну плату у $20,  ChatGPT Pro за $200 та версія для бізнесу за $25.

Вийшов генератор зображень ChatGPT Images — як Nano Banana, тільки від OpenAI

