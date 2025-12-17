Вийшов генератор зображень ChatGPT Images — як Nano Banana, тільки від OpenAI

Photo: The Verge

OpenAI оновлює свій генератор зображень та представляє нову модель і перероблений інтерфейс. Компанія позиціонує новий продукт GPT Image як особливо придатний для корпоративного використання. Про його запуск оголосила OpenAI у вівторок.

За словами компанії OpenAI, “новий флагманський генератор зображень” — GPT Image 1.5 — краще дотримується інструкцій, дозволяє редагувати фото у конкретні способи та генерує результати до чотирьох разів швидше. OpenAI заявляє, що нова модель краще “відповідає намірам користувача”, особливо під час редагування вже наявних зображень.

Зміни включають більш корисні фоторедагування, більш правдоподібні примірки одягу та зачісок, а також стилістичні фільтри й концептуальні трансформації, які зберігають сутність оригінального зображення. За словами компанії, у бічній панелі ChatGPT з’явиться окрема вкладка Images із попередньо встановленими фільтрами, трендовими підказками та ідеями.

OpenAI зазначає, що нова модель GPT Image 1.5 та її функції – це особливо корисні інструменти для бізнесу. За їх допомогою компанія прагне вийти на прибутковість під тиском інвесторів. Водночас конкуренція у сфері генерації зображень між AI-лабораторіями посилюється, особливо після вірусного успіху Google Nano Banana.

“Це перехід від новизняної генерації зображень до практичного, високоточного візуального створення, що перетворює ChatGPT на швидку та гнучку креативну студію для повсякденних редагувань, виразних трансформацій і реального використання, — зазначила компанія у прес-релізі.

Окремий розділ у блозі також присвячено тому, як інструменти генерації зображень можуть бути корисними для робочих і продуктових фото. Генеральна директорка з напряму застосунків OpenAI Фіджі Сімо написала у Substack, що нова модель і функції для зображень працюють “більше як креативна студія”.

OpenAI наголошує, що GPT Image 1.5 вже доступний усім користувачам без додаткових підписок, а генерація та редагування зображень інтегровані безпосередньо в інтерфейс ChatGPT. Модель оптимізована саме для роботи з реальними фотографіями, а не лише для створення ілюстрацій “з нуля”, що робить її придатною для маркетингу, електронної комерції та продуктових команд. Також робиться акцент на швидшому циклі правок, коли користувач може послідовно змінювати одне й те саме зображення без втрати якості.

Джерело: The Verge