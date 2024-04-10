Розробники Opera GX об’єдналися з CD Projekt Red, щоб створити для користувачів браузера повноцінну тему в стилі нашумілого хіта Cyberpunk 2077. Спойлер: вийшло максимально автентично та атмосферно.

Мод змінює інтерфейс браузера, перемальовуючи його повністю під впізнавану стилістику гри CD Projekt Red. Він включає кастомізовані динамічні шпалери, які міняються залежно від часу доби тему, різні візуальні ефекти, які синхронізуються з RGB-підсвіткою ПК, а також звуки та музику з гри. Додатково є багато різних опцій в параметрах, які користувачі зможуть налаштувати під себе.

Сам мод Cyberpunk 2077 для Opera GX безплатний — охочі можуть завантажити його в магазині GX.store. Цілком ймовірно, що історія на цьому не закінчиться і в майбутньому для браузера Opera продовжать виходити нові теми для геймерів. До речі, щодо Cyberpunk 2077, саме завдяки високим продажам гри та доповнення «Ілюзія свободи» 2023 рік став для CD Projekt Red другим найкращим за всю історію — загальні продажі перевищили $750 млн.

Демовідео моду Cyberpunk 2077 для Opera GX