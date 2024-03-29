Новини Ігри 29.03.2024 о 10:01 comment views icon

«Відьмак 4» / The Witcher 4 вже на стадії препродакшену — грою займається понад 60% (400 осіб) команди CD Projekt

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Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

«Відьмак 4» / The Witcher 4 вже на стадії препродакшену — грою займається понад 60% (400 осіб) команди CD Projekt

The Witcher 4 поступово наближається до релізу — CD Projekt вчора відзвітувала за 2023 рік, який став другим найкращим за всю історію існування відомого польського розробника відеоігор.

«Відьмак 4» / The Witcher 4 вже на стадії препродакшену — грою займається понад 60% (400 осіб) команди CD Projekt

«Відьмак 4» та інші майбутні ігри

Новий «Відьмак» перейшов на стадію попереднього виробництва — станом на  29 лютого 2024 року над грою працювало вже понад 60% (400 співробітників) команди CD Projekt. За планом, проєкт перейде у повноцінну (активну) фазу розробки у другій половині 2024 року.

«Відьмак 4» / The Witcher 4 вже на стадії препродакшену — грою займається понад 60% (400 осіб) команди CD Projekt

Нагадаємо, наступну частину знаменитої відьмацької серії вперше анонсували ще у березні 2022 року під кодовою назвою Polaris. Її розробляє на рушії Unreal Engine 5 внутрішня команда CD Projekt і вона начебто започаткує нову трилогію.

Іншими анонсованими іграми студії займається значно менше співробітників. Ремейк першого «Відьмака» (Canis Majoris) на Unreal Engine 5 від студії Fool’s Theory, сиквел Cyberpunk 2077 з кодовою назвою Orion та перша гра CD Projekt RED за власною франшизою (Hadar) — всі вони зараз перебувають на стадії «концептуального дизайну».

Ще одна цікава новина зі звіту — CD Projekt розглядає можливість ліцензування IP Cyberpunk 2077 і The Witcher стороннім студіям для створення мобільних ігор. Поки що без конкретики.

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«Відьмак 4» / The Witcher 4 вже на стадії препродакшену — грою займається понад 60% (400 осіб) команди CD Projekt

Загальні показники

У 2023 році CD Pojekt Red заробив 1,23 млрд злотих ($307,65 млн) — на 29% більше, ніж у 2022-му. Чистий прибуток сягнув 481 млн злотих ($120,3 млн), що на 39% перевершує результат 2022 року. Як згадувалося на початку, 2023 рік став другим найкращим роком за всю історію CDPR — чиста рентабельність сягнула 39%.

Левову частку грошей у 2023 році забезпечили продажі Cyberpunk 2077 — 826 мільйони злотих ($206,6 млн) у загальну скарбничку. Загальні продажі Cyberpunk 2077 разом з доповненням «Ілюзія свободи» / Phantom Liberty перевищили $750 млн. Фінансові резерви зросли до 1,3 мільярда злотих, завдяки чому CD Pojekt Red досягла «безпечного стану».

«Відьмак 4» / The Witcher 4 вже на стадії препродакшену — грою займається понад 60% (400 осіб) команди CD Projekt

Загальні продажі ігор CD Pojekt Red перевищили 100 мільйонів копій, з них понад 75 млн при припало на відьмацьку трилогію The Witcher і ще 25 млн на Cyberpunk 2077. В компанії впевнені, що екшн-RPG гарно продаватиметься ще дуже довго, подібно третьому «Відьмаку», що пробився в топ-10 найбільш продаваних ігор в історії.

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