«Відьмак 4» / The Witcher 4 вже на стадії препродакшену — грою займається понад 60% (400 осіб) команди CD Projekt

The Witcher 4 поступово наближається до релізу — CD Projekt вчора відзвітувала за 2023 рік, який став другим найкращим за всю історію існування відомого польського розробника відеоігор.

«Відьмак 4» та інші майбутні ігри

Новий «Відьмак» перейшов на стадію попереднього виробництва — станом на 29 лютого 2024 року над грою працювало вже понад 60% (400 співробітників) команди CD Projekt. За планом, проєкт перейде у повноцінну (активну) фазу розробки у другій половині 2024 року.

Нагадаємо, наступну частину знаменитої відьмацької серії вперше анонсували ще у березні 2022 року під кодовою назвою Polaris. Її розробляє на рушії Unreal Engine 5 внутрішня команда CD Projekt і вона начебто започаткує нову трилогію.

Іншими анонсованими іграми студії займається значно менше співробітників. Ремейк першого «Відьмака» (Canis Majoris) на Unreal Engine 5 від студії Fool’s Theory, сиквел Cyberpunk 2077 з кодовою назвою Orion та перша гра CD Projekt RED за власною франшизою (Hadar) — всі вони зараз перебувають на стадії «концептуального дизайну».

Ще одна цікава новина зі звіту — CD Projekt розглядає можливість ліцензування IP Cyberpunk 2077 і The Witcher стороннім студіям для створення мобільних ігор. Поки що без конкретики.

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Загальні показники

У 2023 році CD Pojekt Red заробив 1,23 млрд злотих ($307,65 млн) — на 29% більше, ніж у 2022-му. Чистий прибуток сягнув 481 млн злотих ($120,3 млн), що на 39% перевершує результат 2022 року. Як згадувалося на початку, 2023 рік став другим найкращим роком за всю історію CDPR — чиста рентабельність сягнула 39%.

Левову частку грошей у 2023 році забезпечили продажі Cyberpunk 2077 — 826 мільйони злотих ($206,6 млн) у загальну скарбничку. Загальні продажі Cyberpunk 2077 разом з доповненням «Ілюзія свободи» / Phantom Liberty перевищили $750 млн. Фінансові резерви зросли до 1,3 мільярда злотих, завдяки чому CD Pojekt Red досягла «безпечного стану».

Загальні продажі ігор CD Pojekt Red перевищили 100 мільйонів копій, з них понад 75 млн при припало на відьмацьку трилогію The Witcher і ще 25 млн на Cyberpunk 2077. В компанії впевнені, що екшн-RPG гарно продаватиметься ще дуже довго, подібно третьому «Відьмаку», що пробився в топ-10 найбільш продаваних ігор в історії.

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