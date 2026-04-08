08.04.2026

Oscar, Emmy, Grammy: розкрито повний календар кіно-нагород на 2026 рік

Нагороди зліва направо: Emmy, Grammy, Oscar, Tony statues / Джерело: Deadline
Нагороди зліва направо: Emmy, Grammy, Oscar, Tony statues / Джерело: Deadline

Світова кіноіндустрія входить у найбільш насичену фазу нагородного сезону 2026–2027 років. Оприлюднений графік ключових церемоній свідчить про те, що боротьба за престижні статуетки розгортатиметься на фоні технологічного домінування стрімінгових платформ та впровадження нових стандартів мовлення. Глядачі готуються до епічного протистояння високобюджетних блокбастерів та авторського кіно, де кожен технічний аспект — від обробки звуку до складності CGI — матиме вирішальне значення.


​Згідно з оновленим календарем, сезон розпочнеться з осінніх фестивалів, які стануть трампліном для проєктів, що потрапили у найочікуваніші фільми 2026 року. Основна увага зосереджена на 78-й церемонії вручення премії “Еммі”, яка відбудеться у вересні 2026 року. Технічна команда трансляції вже підтвердила використання камер з роздільною здатністю 8K для захоплення деталей червоної доріжки, а основне шоу транслюватиметься у форматі 4K з підтримкою Dolby Vision. Враховуючи тріумф окремих релізів та технічні досягнення року, конкуренція серед телевізійних драм обіцяє бути найжорсткішою за останнє десятиліття.

​Наступним важливим етапом стануть “Золотий глобус” та премія Critics Choice у січні 2027 року. Ці заходи традиційно вважаються головними індикаторами майбутніх переможців “Оскара”. Стрімінгові гіганти, зокрема Apple TV+ та Netflix, уже забронювали значні рекламні площі під час трансляцій, намагаючись підкреслити свою перевагу в сегменті оригінального контенту. Розуміння того, як Netflix змінює правила гри на телебаченні, стає ключовим для аналітиків, які прогнозують переможців за допомогою алгоритмів великих даних.


Вручення премії Оскар у 2025 році / Джерело: Hollywood Reporter
Вручення премії Оскар у 2025 році / Джерело: Hollywood Reporter

​Кульмінацією сезону стане 99-та церемонія вручення премії “Оскар”, запланована на березень 2027 року. Організатори обіцяють інтегрувати елементи доповненої реальності (AR) безпосередньо в ефір, що дозволить глядачам відчути переваги перегляду премій у 4K HDR на новому рівні. Очікується, що номінації за найкращі візуальні ефекти будуть переглянуті з урахуванням того, як вплив ШІ на кіноіндустрію трансформував роботу художників-постановників. Нагородний сезон 2026 року стане не лише святом мистецтва, а й демонстрацією технологічного прогресу, де межа між реальністю та цифровою графікою стає майже непомітною.

